بمواصفات رائدة.. طرح أفضل هاتف لشركة هونر

يبدو أن شركة هونر تستعد لتحديث تشكيلة هواتفها الأساسية بهاتف ذكي جديد وهو Honor X6c.

وقد تسربت صور ومواصفات كاملة للجهاز ورغم أن التصميم والعتاد لا يختلفان جذريًا عن سابقه، إلا أن هناك بعض التغييرات الملحوظة.

يحتفظ هاتف X6c بتصميم الكاميرا المربع المألوف والحواف المربعة التي ميّزت هاتف X6b.

أما الواجهة الأمامية، فقد شهدت تغييرًا طفيفًا في التصميم. فبدلًا من النتوء القديم على شكل قطرة الماء، اختارت Honor فتحة كاميرا أمامية مثقوبة.



هاتف Honor X6c

على الجانب الاخر يوجد أيضًا زر جديد للذكاء الاصطناعي على يسار الجهاز لتفعيل ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه.

ووفقًا للتسريب، تقدم Honor بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أداة “ المسح الألكتروني” و سيتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأسود والأبيض.

وفي السياق نفسه يأتي هاتف X6c مزود بشاشة TFT LCD بقياس 6.61 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ودقة 720 × 1604 بكسل، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي الهاتف بتصنيف IP64.

يعمل هاتف Honor X6c بمعالج Helio G81 Ultra من MediaTek، وهو معالج يدعم شبكات الجيل الرابع فقط وينتمي إلى فئة الهواتف متوسطة المواصفات. يعمل بنظام Android 15 ونظام تشغيل Magic OS 9.0 من Honor. على الرغم من تواضع مواصفاته.

مواصفات هاتف Honor X6c

يتضمن الهاتف إعداد الكاميرا ومستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 5 ميجابكسل، مثبتة في فتحة الكاميرا الأمامية.

فيما يتعلق بالبطارية، سيعمل هاتف X6c ببطارية بسعة 5100 مللي أمبير/ساعة، إلا أن في بعض المناطق قد تشهد إصدارًا أكبر بقليل بسعة 5300 مللي أمبير/ساعة كما سيدعم الجهاز الشحن السريع السلكي بقوة 35 واط.

ولم تؤكد شركة Honor رسميًا هاتف X6c حتى الآن، ولكن مع ظهور هذا التسريب ، لا يبدو الإعلان عنه بعيدًا.