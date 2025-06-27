ميزة شاشة القفل الجديدة في One UI 8.. سامسونج تطرح تحديثا تجريبيا

بدأت سامسونج في طرح تحديث تجريبي جديد من واجهة One UI 8، المبنية على نظام أندرويد 16، ويتضمن هذا التحديث إضافة ويدجت ساعة جديد لشاشة القفل يعمل بطريقة ذكية تشبه إلى حد كبير تأثير العمق الذي تقدمه آبل في نظام iOS.

الميزة الجديدة، التي ظهرت في الإصدار التجريبي على هاتف Galaxy S25 Ultra، تسمح للأرقام المكونة للساعة بأن تلتف تلقائيًا حول العناصر المركزية في خلفية الشاشة، مثل الوجوه أو الأشياء البارزة في الصورة، مما يمنح شاشة القفل مظهرًا ديناميكيًا أكثر تخصيصًا.

ويمكن للمستخدم أيضًا تحريك الساعة داخل الشاشة بحرية، وستقوم الأرقام بتعديل حجمها وشكلها تلقائيًا لتناسب المساحة المتوفرة.

ميزة أكثر سلاسة من LockStar

في الإصدارات السابقة، تحديدًا مع One UI 7، كان من الضروري استخدام وحدة إضافية من تطبيق Good Lock تُدعى LockStar لتحقيق تأثير العمق على شاشة القفل.

لكن هذا كان يتطلب ضبطًا يدويًا دقيقًا ولم يكن دائمًا سهل الاستخدام. أما في One UI 8، فإن العملية باتت تلقائية بالكامل وأكثر مرونة.

وفقًا للمعلومات التي نشرها مختبرو النسخة التجريبية عبر منصة X، فإن الويدجت الجديد متاح في إصدار يحمل رمز "BYFB"، ويظهر بوضوح أنه يقدم تجربة أكثر تطورًا في تخصيص شكل الساعة على شاشة القفل.

تكامل مع الشاشة الدائمة Always-on Display

بحسب التسريبات، فإن الساعة الذكية الجديدة تظهر بحجم طبيعي وخط ثابت أثناء تفعيل الشاشة الدائمة Always-on Display، ثم تعود لتلتف حول العناصر بمجرد تشغيل الشاشة الرئيسية، مما يمنح المستخدم تجربة مرنة ومتغيرة حسب الحالة.

منافسة مباشرة مع ميزة العمق من آبل

الميزة الجديدة تضع سامسونج في منافسة مباشرة مع آبل، التي تقدم تأثيرًا مشابهًا للعمق على شاشة القفل منذ إصدار iOS 16.

لكنها تظل مسألة تفضيل شخصي، حيث يرى بعض المستخدمين أن هذه الساعة الديناميكية تضيف لمسة جمالية وعصرية، بينما يعتبرها آخرون مشتتة وغير ضرورية.

توفر مبكر مع Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7؟

تشير الشائعات إلى أن سامسونج تخطط لإطلاق واجهة One UI 8 في وقت أبكر من المعتاد، بالتزامن مع إعلانها الرسمي عن هاتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 في 9 يوليو، ما يعني أن الهواتف القابلة للطي الجديدة قد تكون أول من يحصل على هذه التجربة البصرية المتقدمة، تليها باقي الأجهزة المؤهلة في وقت لاحق من هذا العام.