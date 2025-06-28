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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أقوى هواتف سامسونج تحت 10 آلاف جنيه في مصر .. تعرف عليها

سامسونج
سامسونج

في السنوات الأخيرة، برز هاتف Samsung Galaxy A15 كأفضل خيار في فئة الأسعار حتى 10,000 جنيه، ويعود ذلك إلى توازنه بين الأداء، الشاشة، والبطارية.

يعتمد الهاتف على معالج MediaTek Helio G99، ويقدم تجربة استخدام سلسة في التطبيقات اليومية والألعاب الخفيفة مع دعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، حسب ما رصدته مراجعات متعددة .
شاشة الجهاز من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة ومع معدل تحديث 90 هرتز، توفر ألوانًا غنية وسطوعًا جيدًا، بينما تدعم الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل التقاط صور واضحة ومتوازنة . 

كما أن البطارية بسعة 5000 ملّي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 25 واط، مما يكفل استخدامًا ممتدًا خلال اليوم .

أما السعر التقريبي للموبايل في السوق المصرية فيصل إلى نحو 9,150 جنيه، وهو ضمن الميزانية المطلوبة، مع إمكانية الاعتماد عليه دون أي تنازلات واضحة.

بديل مميز: Samsung Galaxy A16 4G

إذا لم تجد هاتف A15 في المتاجر، يقدم Galaxy A16 4G بديلاً قويًا ضمن الفئة نفسها. يتميز بشاشة Super AMOLED كبيرة 6.7 بوصة وبدقة مشابهة، وتأتي كذلك بكاميرا 50 ميجابكسل، وهو مدعوم بشريحة Exynos أو MediaTek اعتمادًا على السوق.

سعر Galaxy A16 بالقرب من 10,000 جنيه مع إصدار ذاكرة 256 جيجابايت و8 جيجابايت رام، ما يجعله خيارًا قوياً للمستخدمين الباحثين عن سعة تخزين كبيرة ومميزات شاشة جيدة.

أين يكمن التفوق بينهما؟

يميز Galaxy A15 عن منافسيه شاشته بأداء سلس بفضل ميزة 90 هرتز، ومعالج Helio G99 القوي نسبيًا في فئته. 

يضمن هاتف A16 عمر بطارية أفضل بفضل شريحة 6,500 ملّي أمبير، لكنه يحافظ على أداء قريب من A15. أما من حيث السعر، فإن A15 يقدم قيمة أفضل عند توفره، بينما يعتبر A16 بديلًا ممتازًا إن لم يكن متوفرًا.

الخلاصة

إذا كانت ميزانيتك تصل إلى 10,000 جنيه، فإن Samsung Galaxy A15 يمثل الخيار الأمثل بفضل توازن رائع بين السعر وجودة الشاشة والأداء.

 أما إذا لم يتوفر A15، فإن Samsung Galaxy A16 4G يظل خيارًا منافسًا، خصوصًا لمن يبحثون عن شاشة أكبر وسعة تخزين أكبر.

كلا الجهازين يأتيان بخبرات تحديث طويلة لشركة سامسونج، ودعما قويًّا لواجهتها البرمجية One UI، مما يجعلهما من أفضل اختيارات الفئة المتوسطة في السوق المصرية لعام 2025.

Samsung Samsung Galaxy A15 Galaxy Samsung Galaxy A16 4G

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