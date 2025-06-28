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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Galaxy Z Flip 7 سيكون أقوى هاتف بشاشة صدفية من سامسونج

Galaxy Z Flip 7
Galaxy Z Flip 7
احمد الشريف

من المنتظر أن تكشف سامسونج رسميًا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip 7 الشهر المقبل، على أن يتوفر في الأسواق خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع إطلاق نسخة الفولد Galaxy Z Fold 7. 

وبحسب التسريبات الجديدة، فإن الشركة أجرت تحسينات كبيرة على تصميم Flip 7، ليصبح أحد أفضل الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي حتى الآن.

التسريب الجديد، المنقول عن مصدر كوري، أكد ما تم تداوله سابقًا بشأن تحسين شاشة الهاتف الخارجية والداخلية، حيث ستزداد الشاشة الخارجية من 3.5 إلى 4.0 بوصات، ما يوفر مساحة عرض أكبر وواجهة استخدام أكثر مرونة دون الحاجة لفتح الهاتف.

أما الشاشة الداخلية، فستزيد من 6.7 إلى 6.9 بوصة، مما يجعل الهاتف بحجمه الكامل مساويًا لمعظم الهواتف الرائدة التقليدية في السوق.

تصميم أنيق بدون قطع للكاميرا في الشاشة الخارجية

ومن أهم التحسينات التي تم الكشف عنها، إزالة القطع الخاص بالكاميرا في الشاشة الخارجية، ما يمنح واجهة الهاتف مظهرًا أكثر أناقة واتساعًا.

وسيكون هذا التصميم مشتركًا بين Flip 7 ونسخة FE الاقتصادية منه، والتي ستُعلن سامسونج عنها في نفس الحدث ويُتوقع طرحها في أغسطس أيضًا.

كما أظهرت التسريبات أن سامسونج قللت الحواف المحيطة بالشاشة الداخلية بشكل أكبر، مقارنة بالإصدار السابق، في خطوة تهدف لتعزيز تجربة المشاهدة واستخدام التطبيقات.

 

البطارية والنقطة السلبية المتكررة

رغم كل التحسينات التي طالت التصميم والشاشات، إلا أن سعة البطارية وسرعة الشحن ما تزالان تمثلان نقطة الضعف الأبرز لهاتف Galaxy Z Flip 7، وهو أمر أصبح متوقعًا في هواتف سامسونج القابلة للطي، حيث لا تزال الشركة تعتمد على بطاريات صغيرة نسبيًا وشحن بطيء مقارنة ببعض المنافسين.

مقارنة مع Xiaomi Mix Flip 2

في المقابل، تشير المقارنات إلى أن هاتف Xiaomi Mix Flip 2 القادم سيكون منافسًا قويًا لـ Flip 7، حيث يقدم شاشة كبيرة بدون قطع للكاميرا، وتصميمًا بحواف ضيقة، إلى جانب بطارية أكبر ودعمًا لسرعات شحن أعلى. 

كما سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، في حين تشير التسريبات إلى أن سامسونغ ستعتمد على معالج Exynos 2500 في هاتفها الجديد.

 

معركة قوية في سوق الهواتف القابلة للطي

رغم أن هاتف Mix Flip 2 قد يتفوق من حيث العتاد المادي، إلا أن هاتف سامسونغ يتميز بـدعم طويل الأمد للتحديثات ونظام One UI الغني بالميزات، وهي نقاط قد تهم شريحة واسعة من المستخدمين. 

وفي النهاية، يبدو أن Galaxy Z Flip 7 سيكون منافسًا شرسًا في سوق الهواتف القابلة للطي ذات التصميم الصدفي، رغم بعض النقاط التي ما تزال بحاجة لتحسين في الإصدارات المستقبلية.

Galaxy Z Flip Galaxy Z Fold 7 سامسونج

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