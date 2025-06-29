Galaxy tri-fold.. سامسونج تستعد لغزو الأسواق بأول هاتف ثلاثي الطي

من المتوقع أن يتم إطلاق أول هاتف ثلاثي الطيات من سامسونج في وقت لاحق من هذا العام، وقد يتميز بإطار من التيتانيوم ومعالج Snapdragon الرائد في جميع الأسواق، على الرغم من أن إحدى الميزات المتوقعة بشكل عام قد تكون مفقودة.

وفقًا للتسريبات على موقع X، يأتي الهاتف Galaxy tri-fold بهيكل من التيتانيوم والألمنيوم ليصبح من أكثر الهواتف متانة في الأسواق

يشير استخدام التيتانيوم، الذي ظهر بالفعل في هواتف Galaxy S Ultra الرائدة الأخيرة، إلى أن سامسونج تسعى إلى منح هاتفها القابل للطي الجديد تصميمًا فاخرًا ومتينًا.

هاتف سامسونج ثلاثي الطي

مواصفات هاتف سامسونج ثلاثي الطي

من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم سنابدراجون 8 إيليت ، وهو نفس المعالج الرئيسي الموجود في سلسلة هواتف جالاكسي إس 25 ويُقال إنه سيُقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة 16 جيجابايت، مما يُمكّن الهاتف من التعامل مع تعدد المهام والألعاب وميزات الذكاء الاصطناعي بسهولة.

وفي المقابل، قد يلاحظ المستخدمون غياب ميزة واحدة، وهي الكاميرا المدمجة تحت الشاشة (UDC). بدلاً من ذلك، من المتوقع أن يبقى الهاتف مزودًا بكاميرا مدمجة، على الأرجح بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل. يتماشى هذا مع شائعات حول تراجع سامسونج عن تقنية الكاميرا المدمجة تحت الشاشة (UDC) نظرًا لقيودها وهو ما انعكس أيضًا في التسريبات حول هاتف Galaxy Z Fold7 القادم.

مواصفات بطارية هاتف سامسونج

أما عن مواصفات البطارية فلا تزال غير معروفة، لكن تشير الأحاديث الأولية إلى أن سامسونج قد تستخدم بطارية تقليدية بدلاً من بطارية السيليكون والكربون الأحدث، أو بطارية الحالة الصلبة التي لا تزال قيد التطوير ومن المتوقع أن تبلغ سعة البطارية حوالي 4400 مللي أمبير/ساعة.

هناك تكهنات بأن الهاتف القابل للطي الثلاثي قد يظهر لفترة وجيزة خلال حدث سامسونج Galaxy Unpacked في 9 يوليو في نيويورك، إلى جانب هاتفي Z Fold7 وZ Flip7. ويُشاع إطلاقه بالكامل في أكتوبر، على الأقل في أسواق مختارة مثل الصين وكوريا الجنوبية.

أما عن سعره المتوقع فيبلغ حوالي 2800 دولار، من المتوقع أن يصبح هاتف Galaxy tri-fold منافسًا قويًا في سوق الهواتف القابلة للطي الفاخرة للغاية، فمن المحتمل أن يتنافس مع منافسين مثل هاتف Mate XT من Huawei بميزاته البرمجية المبتكرة.