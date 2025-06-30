سامسونج تستجيب للجمهور: Galaxy Z Fold 7 بدون الكاميرات المنفرة

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها تصميم الكاميرا الخلفية في هاتف Galaxy S25 Ultra بسبب الحلقات الديكورية التي وُصفت بأنها قابلة للانفصال بسهولة وتبدو "رخيصة"، قررت سامسونج الاستماع إلى ملاحظات المستخدمين واتخذت قرارًا عاجلًا بتغيير تصميم الكاميرات في هاتفها القابل للطي المرتقب Galaxy Z Fold 7.

العودة إلى تصميم Fold 5 الأكثر أناقة

وفقًا لتسريبات من مصادر موثوقة مطلعة على خطط سامسونج، كان من المقرر أن يأتي Galaxy Z Fold 7 بنفس تصميم الحلقات حول الكاميرا مثل Galaxy S25 Ultra، لكن الشركة تراجعت بشكل عاجل عن هذا القرار واعتمدت تصميمًا مشابهًا لما كان عليه الحال في Galaxy Z Fold 5، وهو تصميم أكثر بساطة وأناقة دون حلقات بارزة.

تصميم الكاميرا الجديد

التصاميم المسربة حديثًا لـ Galaxy Z Fold 7 تدعم هذا التغيير، حيث تُظهر نظام كاميرا رئيسي بخطوط أنظف وخالٍ من الحلقات.

وإذا كنت من الذين لم يحبوا شكل الحلقات، فهذا يعد بمثابة تحسين مزدوج، خصوصًا وأن التسريبات أكدت أن الهاتف سيحصل على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بدلًا من مستشعر الـ 50 ميجابكسل في الجيل السابق.

رد فعل سامسونج يمتد إلى أجهزة أخرى

هذا التوجه الجديد في التصميم لم يقتصر فقط على Galaxy Z Fold 7، بل امتد أيضًا إلى هاتف Galaxy S25 Edge الذي سيأتي بدون الحلقات.

وبحسب المصادر، فإن حجم الانتقادات كان كافيًا لدفع سامسونج إلى التخلي عن فكرة الحلقات نهائيًا مع إطلاق سلسلة Galaxy S26 العام المقبل.

بطارية Fold 7 تثير الجدل

رغم هذا التحسن في التصميم، إلا أن بعض الانتقادات ما زالت موجهة لسامسونج، وتحديدًا فيما يخص سعة البطارية البالغة 4400 مللي أمبير فقط، مع دعم محدود للشحن السلكي بقوة 25 واط، وهي أرقام لا ترقى لتطلعات كثير من المستخدمين في فئة الهواتف القابلة للطي.

المنافسة لا تزال قائمة

بالنسبة لمن لا يفضلون واجهة One UI أو لديهم تحفظات على بطارية Fold 7، لا تزال هناك بدائل قوية في السوق مثل Oppo Find N5 وHonor Magic V5. هذا الأخير أصبح أنحف هاتف قابل للطي في العالم، متفوقًا على Oppo.

ومع ذلك، فإن Galaxy Z Fold 7 سيبقى خيارًا قويًا لمن يهتمون بتجربة سامسونج البرمجية ودعم التحديثات الطويلة، خصوصًا وأن هونر أيضًا أعلنت عن دعم سبع سنوات من التحديثات، لتضاهي بذلك سياسة سامسونج.

ماذا عن أبل؟

بالطبع، هناك من يفضل الانتظار لمعرفة إن كانت أبل ستدخل أخيرًا سوق الهواتف القابلة للطي في العام المقبل عبر إصدار iPhone قابل للطي ضمن سلسلة iPhone 18.

لكن، استنادًا إلى التسريبات حول شاشة الآيفون القابل للطي، يبدو أن سامسونج قد تتفوق عليه من الآن مع إصدار Fold 7.