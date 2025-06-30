ما موقف هاتفك؟.. الأجهزة المؤهلة لتحديث Samsung One UI 8

تعمل شركة سامسونج على تحديث One UI 8.5، وليس One UI 8.1 أو 8.1.1. 5 وفي حين لم تعلن شركة سامسونج عن موعد الإصدار حتى الآن، تقول التقارير أن One UI 8.5، المستند إلى Android 16، سيظهر لأول مرة على سلسلة Galaxy S26 في أوائل العام المقبل
على الأرجح في يناير أو فبراير 2026 فبعد فجوة صغيرة، يجب أن يبدأ التحديث في طرحه على هواتف Galaxy الرائدة الأخرى وتغطية جميع الأجهزة المتبقية تدريجيًا.
ومن المرجح أن يصل تحديث One UI 8.5 إلى جميع الأجهزة المؤهلة للحصول على One UI 8 تقريبًا، بما في ذلك كل هاتف Galaxy الرائد الذي تم إطلاقه منذ عام 2022، بالإضافة إلى العديد من الهواتف متوسطة المدى والميزانية.
قائمة الأجهزة المؤهلة لـ Samsung One UI 8.5
سلسلة جالاكسي S
جالاكسي S25، S25+، S25 ألترا
جالكسي S25 إيدج
جالاكسي S24، S24+، S24 ألترا
جالكسي S24 FE
جالاكسي S23، S23+، S23 ألترا
جالكسي S23 FE
جالاكسي S22، S22+، S22 ألترا
جالاكسي S21، S21+، S21 ألترا
جالكسي S21 FE
سلسلة Galaxy Z
Galaxy Z Fold 7 (قادم)
هواتف Galaxy Z Flip 7 وZ Flip 7 SE (القادمة)
إصدار خاص من Galaxy Z Fold
جالكسي زد فولد 6، زد فليب 6
جالكسي زد فولد 5، زد فليب 5
جالكسي زد فولد 4، زد فليب 4
سلسلة جالاكسي تاب
جالاكسي تاب S10+، تاب S10 ألترا
جالاكسي تاب S10 FE، تاب S10 FE+
جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا
جالاكسي تاب S9 FE، تاب S9 FE+
جالاكسي تاب S8، تاب S8+، تاب S8 ألترا
جالكسي تاب S6 لايت (2024)
جالاكسي تاب A9، تاب A9+
جالاكسي تاب أكتيف 5، تاب أكتيف 5 برو
سلسلة جالاكسي A
جالاكسي A73
جالاكسي A56، A55، A54، A53
جالاكسي A36، A35، A34، A33
جالاكسي A26، A25، A24، A12
جالاكسي A16 (LTE/5G)، A15 (LTE/5G)، A14 (LTE/5G)
جالاكسي A06 (LTE/5G)
سلسلة جالاكسي M
جالاكسي M56، M55، M55s، M54، M53
جالاكسي M35، M34، M33
جالاكسي M16، M15
جالاكسي M06، M05
سلسلة جالاكسي F
جالاكسي F56، F55، F54
جالاكسي F34
جالاكسي F16، F15، F14 (LTE)
جالاكسي F06، F05
سلسلة Galaxy XCover
جالاكسي اكس كوفر 7، اكس كوفر 7 برو
جالكسي اكس كوفر 6 برو
تستند هذه القائمة إلى افتراض ترقية جميع الأجهزة المؤهلة لـ One UI 8.0 إلى One UI 8.5. في حال وجود أي تغييرات، سنُحدّث القائمة لاحقًا.
على الجانب الآخر تعد شركة سامسونج مشغولة حاليًا بتطوير واجهة One UI 8.0 ، وهي النسخة التي ستنتقل مباشرةً من الإصدار 7.0. لم يُصدر الإصداران 7.1 أو 7.1.1، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التأخير الكبير في إطلاق One UI 7.0، مما لم يُتح لشركة سامسونج الوقت الكافي لتحديثات طفيفة بينهما. هذه المرة، لن تنتقل مباشرةً إلى الإصدار 9.0، بل ستتجاوز الإصدارين 8.1 و8.1.1 لصالح الإصدار 8.5.