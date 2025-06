ما موقف هاتفك؟.. الأجهزة المؤهلة لتحديث Samsung One UI 8

تعمل شركة سامسونج على تحديث One UI 8.5، وليس One UI 8.1 أو 8.1.1. 5 وفي حين لم تعلن شركة سامسونج عن موعد الإصدار حتى الآن، تقول التقارير أن One UI 8.5، المستند إلى Android 16، سيظهر لأول مرة على سلسلة Galaxy S26 في أوائل العام المقبل

على الأرجح في يناير أو فبراير 2026 فبعد فجوة صغيرة، يجب أن يبدأ التحديث في طرحه على هواتف Galaxy الرائدة الأخرى وتغطية جميع الأجهزة المتبقية تدريجيًا.

ومن المرجح أن يصل تحديث One UI 8.5 إلى جميع الأجهزة المؤهلة للحصول على One UI 8 تقريبًا، بما في ذلك كل هاتف Galaxy الرائد الذي تم إطلاقه منذ عام 2022، بالإضافة إلى العديد من الهواتف متوسطة المدى والميزانية.

قائمة الأجهزة المؤهلة لـ Samsung One UI 8.5



سلسلة جالاكسي S

جالاكسي S25، S25+، S25 ألترا

جالكسي S25 إيدج

جالاكسي S24، S24+، S24 ألترا

جالكسي S24 FE

جالاكسي S23، S23+، S23 ألترا

جالكسي S23 FE

جالاكسي S22، S22+، S22 ألترا

جالاكسي S21، S21+، S21 ألترا

جالكسي S21 FE



سلسلة Galaxy Z

Galaxy Z Fold 7 (قادم)

هواتف Galaxy Z Flip 7 وZ Flip 7 SE (القادمة)

إصدار خاص من Galaxy Z Fold

جالكسي زد فولد 6، زد فليب 6

جالكسي زد فولد 5، زد فليب 5

جالكسي زد فولد 4، زد فليب 4



سلسلة جالاكسي تاب

جالاكسي تاب S10+، تاب S10 ألترا

جالاكسي تاب S10 FE، تاب S10 FE+

جالاكسي تاب S9، تاب S9+، تاب S9 ألترا

جالاكسي تاب S9 FE، تاب S9 FE+

جالاكسي تاب S8، تاب S8+، تاب S8 ألترا

جالكسي تاب S6 لايت (2024)

جالاكسي تاب A9، تاب A9+

جالاكسي تاب أكتيف 5، تاب أكتيف 5 برو



سلسلة جالاكسي A

جالاكسي A73

جالاكسي A56، A55، A54، A53

جالاكسي A36، A35، A34، A33

جالاكسي A26، A25، A24، A12

جالاكسي A16 (LTE/5G)، A15 (LTE/5G)، A14 (LTE/5G)

جالاكسي A06 (LTE/5G)



سلسلة جالاكسي M

جالاكسي M56، M55، M55s، M54، M53

جالاكسي M35، M34، M33

جالاكسي M16، M15

جالاكسي M06، M05



سلسلة جالاكسي F

جالاكسي F56، F55، F54

جالاكسي F34

جالاكسي F16، F15، F14 (LTE)

جالاكسي F06، F05



سلسلة Galaxy XCover

جالاكسي اكس كوفر 7، اكس كوفر 7 برو

جالكسي اكس كوفر 6 برو



تستند هذه القائمة إلى افتراض ترقية جميع الأجهزة المؤهلة لـ One UI 8.0 إلى One UI 8.5. في حال وجود أي تغييرات، سنُحدّث القائمة لاحقًا.

على الجانب الآخر تعد شركة سامسونج مشغولة حاليًا بتطوير واجهة One UI 8.0 ، وهي النسخة التي ستنتقل مباشرةً من الإصدار 7.0. لم يُصدر الإصداران 7.1 أو 7.1.1، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التأخير الكبير في إطلاق One UI 7.0، مما لم يُتح لشركة سامسونج الوقت الكافي لتحديثات طفيفة بينهما. هذه المرة، لن تنتقل مباشرةً إلى الإصدار 9.0، بل ستتجاوز الإصدارين 8.1 و8.1.1 لصالح الإصدار 8.5.