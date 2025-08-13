قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس أركان جيش الاحتلال: نتنياهو يسعى لإقالتي بعد معارضتي لخطة غزة
الأهلي يكشف لـ"صدى البلد" حقيقة العروض الليبية لأحمد عبدالقادر
خبير أممي: مصر لا تملك رفاهية الاستغناء عن قطرة مياه.. وأمنها المائي خط أحمر
اعترفت بغلطها.. رد بدرية طلبة على قرار تحويلها للتحقيق في المهن التمثيلية
عشان متحصلش مضاعفات خطيرة.. اعرف طرق علاج السكتة الدماغية
محافظ جنوب سيناء: نسعى لتعظيم الاستفادة من الشراكات مع الكيانات والمنظمات الدولية
شيخ الأزهر: التعريف بالقضية الفلسطينية وتاريخ القدس واجب ديني وأخلاقي
تنفيذ وصية المصيلحي.. علي جمعة يؤم صلاة الجنازة بحضور كبار رجال الدولة
جنون المعدن الأصفر .. انقلاب في أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
في متناول الجميع.. كم سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025؟
برنامج تأهيلي خاص لبنتايج استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب
بدر حامد: عمار ياسر واحد من أبرز المواهب في قطاع الناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

د. أمل منصور
د. أمل منصور
د. أمل منصور

المال في الزواج يشبه الملح في الطعام؛ غيابه يُفقد العلاقة توازنها، وزيادته أو سوء التعامل معه قد يجعل الطعم مرًّا لا يُحتمل. فالزواج، رغم أنه يقوم على العاطفة والمودة، إلا أنه يعيش في واقع مادي له حساباته، وفاتوراته، والتزامات لا يمكن تجاهلها. لكن المشكلة ليست في المال ذاته، بل في الطريقة التي يتحوّل بها من وسيلة لتيسير الحياة إلى معيار يقيس الحب، أو ميزان يحكم قيمة أحد الطرفين في عيون الآخر.

كثير من الأزواج يدخلون الحياة الزوجية وهم يحملون في عقولهم معادلات غير معلنة: من يدفع أكثر، ومن يربح أكثر، ومن يُسهم في مصاريف البيت بنسبة أكبر. ومع مرور الوقت، تتحوّل هذه المعادلات إلى جداول خفية من المقارنات، ثم إلى شعور بالغبن أو الاستغلال، وأحيانًا إلى نزاعات صامتة تتغذى على كل موقف مالي، حتى وإن بدا بسيطًا. المشكلة أن هذه الحسابات لا تُكتب في دفتر، لكنها تُسجَّل في الذاكرة والمشاعر، فتثقل القلب بدل أن تُنظّم الحياة.

المال، حين يصبح محور النقاش الدائم، يسحب ببطء المساحة التي كانت للحب، لأن الطرفين يدخلان منطقة المساومة العاطفية: "لقد فعلتُ كذا لأنني دفعتُ كذا"، أو "أنت لم تقدّر تضحياتي المادية". ومع كل جملة من هذا النوع، تتآكل قيمة العطاء الخالص، ويتحوّل المجهود إلى فاتورة يُنتظر سدادها، لا إلى حب يُمنح بلا قيد.

من منظور الرجل، قد يشعر أن مسؤوليته الأساسية هي توفير الأمان المادي، وأن أي تقصير في هذا الجانب يمسّ رجولته أو مكانته في العلاقة. هذا الضغط يجعله أحيانًا أكثر حساسية لأي ملاحظة أو شكوى مرتبطة بالمال، لأنه يراها انتقاصًا من جهده، أو إشارة إلى فشله في القيام بدوره. وإذا شعر الرجل أن المال هو المعيار الذي يُقاس به، فقد يبدأ في الانسحاب عاطفيًا أو في رد الفعل بطرق دفاعية تُزيد الفجوة بينه وبين شريكته.

أما المرأة، فقد تجد نفسها ممزقة بين رغبتها في المساهمة ودعم شريكها، وبين خوفها من أن يتحوّل ذلك إلى حق مكتسب يُتوقع منها دائمًا، أو إلى تقليل من قيمة ما تقدمه في جوانب أخرى غير مادية. المال بالنسبة لها قد يكون رمزًا للأمان أو وسيلة لتمكينها من اتخاذ قراراتها بحرية، لكن حين يصبح أداة لفرض السيطرة أو تقييد حريتها، تتحوّل العلاقة إلى ساحة صراع غير معلن، يختبئ خلف فواتير الكهرباء وأقساط المدارس.

وتزداد حدة الأزمة حين تتضافر ضغوط الحياة المعيشية وارتفاع تكاليف كل شيء مع الروتين اليومي. في هذه الحالة، لا يكون الخلاف حول المال نفسه، بل حول الشعور بالعجز أمام متطلبات لا تنتهي. حين يعيش الزوجان تحت ضغط مستمر لتأمين مصاريف البيت، تتآكل أعصابهما ويضعف صبرهما، فتتفجر المشكلات من أبسط المواقف. وقد يتحوّل كل طلب عادي إلى عبء ثقيل، وكل نقاش مالي إلى ساحة اتهامات متبادلة، لأن العقل مثقل بهموم البقاء، والقلب مرهق من حسابات النجاة. هنا، إذا لم يتكاتف الطرفان لمواجهة الظروف كفريق واحد، يصبح المال قنبلة موقوتة، تنفجر في لحظة إحباط واحدة.

الحل ليس في تجاهل المال أو اعتباره موضوعًا ثانويًا، بل في وضعه في مكانه الصحيح: وسيلة لا غاية. الشفافية في الحديث عن الميزانية المشتركة، وتوزيع المسؤوليات المالية بناءً على قدرات كل طرف لا على الصور النمطية، أمران ضروريان. الأهم من ذلك هو الاتفاق على فلسفة مالية مشتركة: ما الذي نعتبره أولوية؟ كيف ندير الفائض أو العجز؟ ومتى نسمح لأنفسنا بالمصاريف الترفيهية دون شعور بالذنب أو اللوم؟

كما أن من المهم أن يتفق الطرفان على أن العطاء في الزواج ليس دائمًا ماديًا، وأن الجهد العاطفي، ورعاية الأسرة، وإدارة شؤون البيت، كلها أشكال من المساهمة لا تقل قيمة عن المال. حين يتم الاعتراف بهذا التوازن، تقل فرص تحوّل الحسابات إلى مصدر خصام، ويزداد الإحساس بالشراكة الحقيقية.

في النهاية، الزواج الذي يُقاس فقط بالأرقام هو زواج هش، لأن المشاعر لا تُقاس بالعملة، والعشرة لا تُختزل في ميزان الإيرادات والمصروفات. المال يمكن أن يكون جسرًا يقرب بين الزوجين إذا أُدير بحكمة، لكنه قد يصبح جدارًا سميكًا إذا أُسيء التعامل معه. ولأننا لا نستطيع العيش بلا مال، لكن يمكننا العيش بلا خصام، فإن الخيار دائمًا بأيدينا: أن نضع المال في خدمة الحب، لا الحب في خدمة المال.

ولعل أجمل ما يمكن أن يقوله أحدهما للآخر، وسط ضجيج الحياة وفواتيرها، هو: "لسنا ضد بعضنا، نحن معًا ضد الظروف". فحين يشعر كل طرف أن الآخر هو سند لا خصم، وأن الحب أكبر من الحسابات، يصبح المال مجرد ورقة في دفتر الحياة، بينما تبقى المودة والرحمة هي العملة التي لا تفقد قيمتها أبدًا.

الزواج المودة العاطفة الحياة الزوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

بدرية طلبة

نقابة الممثلين تحول بدرية طلبة للتحقيق الفوري

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

بيض- أرشيفية

8 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك أسعار البيض في الأسواق

العام الدراسي الجديد

موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية

مستوطنين إسرائيلين

دولة عربية تعلن حالة الحرب مع الاحتلال وتمنع مواطنيه من دخول أراضيها

الإيجار القديم

كم ستدفع للمحل بدءًا من سبتمبر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟

ربيع ياسين

بتتدخل في حياتي.. مشاجرة بين ابنة ربيع ياسين وخالتها وإصابتهما بالشيخ زايد

ترشيحاتنا

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

6 أطعمة قد تحمي الدماغ من الزهايمر.. تعرف عليها

قطط

العلماء كشفوا السر.. لماذا تسقط القطط دائما على أقدامها؟

وسام أبو علي

مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي إلى أمريكا.. هل يعود للأهلي؟

بالصور

أخبار السيارات| السيارة الأكثر عرضة للسرقة.. ومرسيدس تحذر من انهيار الصناعة الأوروبية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

تجربة فريدة لعشاق القهوة.. ماكينة إسبرسو من محرك دراجة نارية حقيقي «BMW R 18»

ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو
ماكينة BMW اسبريسو

تمنع الشيخوخة والتجاعيد وتعالج القولون.. اكتشف العشبة المذهلة

التجاعيد
التجاعيد
التجاعيد

فيديو

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

هبة طارق

عايزة تزود مشاهدات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر هبة طارق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

المزيد