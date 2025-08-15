أزهري: لا دليل بالقرآن أو السنة بوجود شهود كشرط للطلاق

قال الشيخ محمد الخزرجي من علماء الأزهر الشريف، إن هناك طلاق بدعي، وطلاق سني، موضحًا أن الطلاق السني هو الطلاق الذي يقع وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، بحيث يتم الطلاق في طهر لم يمس فيه الزوج زوجته.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الطلاق البدعي هو عكس الطلاق السني، أن يطلق الرجل زجته وعي غير طهر، وفي يوم كان بينهم جماع.

ولفت إلى أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل إن الطلاق بشهود كما قال في إشهار عقد الزواج، " لا نكاحَ إلا بوليّ وشاهدَيْ عدلٍ "ولذلك نؤكد "ليس هناك دليل في القرآن الكريم أو السنة أن يكون هناك شهود على الطلاق".



