سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر، خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وفقًا لموقع gold price today، ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.



أسعار الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 6583 جنيها

سعر الشراء: 6549 جنيهًا

سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 6034 جنيهًا

سعر الشراء: 6003 جنيهاً



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 5760 جنيهًا

سعر الشراء: 5730 جنيهًا



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 4937 جنيهًا

سعر الشراء:4911 جنيهًا



بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:3840 جنيهًا

سعر الشراء: 3820جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:3291جنيهًا

سعر الشراء: 3274 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 19-10-2025 :

وزاد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع: 46080 جنيهًا

سعر الشراء: 45840 جنيهًا



وبلغت أسعار الذهب في مصر لـ الأوقية الواحدة اليوم الأحد 19-10-2025:

سعر البيع:204750 جنيهًا

سعر الشراء نحو 203683 جنيهًا

أسعار الذهب في البورصة العالمية

شهد سعر الذهب محليا وعالميا ارتفاعا كبيرا علي مدار تعاملات الأيام الماضية ، واقتربت سعر الأوقية الـ 4250 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.