اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
رشا عوني

يتابع المواطنون أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل يومي خاصة في ظل ارتفاع أسعار الذهب بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة.

ونستعرض لكم أسعار الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر خلال التعاملات المسائية .. 

أسعار الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

 

سعر عيار 24 اليوم

 سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 5971 جنيها للجرام

سعر عيار 21 اليوم

- سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 5225 جنيهًا للجرام

سعر عيار 18 اليوم

- سجّل سعر الذهب عيار 18 قيمة 4482 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025
اسعار الذهب اليوم

سعر المصنعية

وفي حال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلي للجرام.
 


سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 41840 جنيها.

سعر الذهب عالميًا 2025

حققت أسعار الذهب قفزة عالمية جديدة لتتجاوز المكاسب الأسبوعية 0.1 % لتسجل الأونصة قيمة 3886.83 دولار.

توقع ارتفاع سعر الذهب إلى 4200 دولار للأونصة فى هذا الموعد - اليوم السابع
سعر الذهب اليوم في مصر

ارتفاع أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 2.9%، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4%، وسط استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

الذهب يسجل مستويات قياسية

كما أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن السوق المحلي للذهب واصل أداءه القوي خلال الأسبوع الماضي، مسجلًا مستويات قياسية جديدة مدعومًا بالارتفاع التاريخي في سعر الأونصة عالميًا، والذي تجاوز لأول مرة مستوى 3897 دولارًا للأونصة قبل أن يغلق عند 3886 دولارًا، بارتفاع نسبته 3.4% خلال أسبوع واحد.

