الوزراء: نضع نصب أعيننا إنجاز برنامج الطروحات الحكومية في أسرع وقت
بريكس: البرازيل تطلق منصة رقمية لتعزيز المشاركة العالمية بمؤتمر المناخ COP30
كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلبة.. الأوراق والرسوم المطلوبة
تزوج فنانة وحارس للزمالك بالصدفة.. معلومات لا تعرفها عن الراحل سمير محمد علي
رئيس وزراء اليونان: مستعدون لدعم الجهود الدبلوماسية من أجل السلام في غزة
القاهرة تعوّل على اجتماع الإثنين لتنفيذ خطة ترامب وإنهاء الحرب في غزة
يضم مبدعين ومشاركة النساء تجاوزت الـ 60% .. تفاصيل «معرض تراثنا»
مركز الأزهر للفتوى يحتفي باليوم العالمي للمعلم: ركيزة العلم ووريث الأنبياء
هنري حمرا .. حاخام يهودي سوري عائد من نيويورك يترشح لبرلمان ما بعد الأسد
مقتل 11 شخصا على الأقل جراء انهيارات أرضية في نيبال
تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية
الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد
خدمات

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025 تراجعًا طفيفًا عقب القفزة التاريخية التي سجلها المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض سعر الذهب اليوم لعيار 21 من مستوى 5250 جنيهًا إلى 5220 جنيهًا للجرام، في تراجع قدره 30 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

 كما هبط سعر الجنيه الذهب بنحو 240 جنيهًا ليسجل 41760 جنيهًا بدلًا من 42000 جنيهًا، وذلك بعد أن كان قد شهد أعلى قفزة في تاريخه خلال الأيام الماضية.

الذهب يتراجع بعد صعود قياسي

يأتي هذا التراجع المحدود بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر بشكل غير مسبوق الأسبوع الماضي، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 145 جنيهًا دفعة واحدة، متأثرًا بارتفاع الأوقية العالمية التي سجلت مستوى قياسيًا عند 3900 دولار قبل أن تغلق عند 3886 دولارًا. 

سعر الذهب

وكان هذا الارتفاع قد دفع الجنيه الذهب لتسجيل أرقام تاريخية أثارت جدلًا واسعًا.

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم المستويات التالية:

عيار 24: 5966 جنيهًا للجرام

عيار 22: 5470 جنيهًا للجرام

عيار 21: 5220 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4474 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3480 جنيهًا للجرام

أما الجنيه الذهب فقد سجل 41760 جنيهًا بانخفاض ملحوظ عن مستوياته السابقة.

أسباب تراجع  سعر الذهب

أكد خبراء سوق الذهب أن التراجع الحالي بعد الصعود القياسي الذي شهده المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي، نتيجة التوضل لاتفاق لوقف العدوان على غزة.

وأوضحوا أن التذبذبات السريعة في الأسعار مرتبطة بتحركات الأوقية عالميًا، إلى جانب تأثير العوامل المحلية مثل حجم الطلب الداخلي وحركة البيع والشراء من قبل المستثمرين والمستهلكين

انعكس التراجع الطفيف في سعر الذهب اليوم بشكل إيجابي على المستهلكين، خاصة المقبلين على شراء المشغولات الذهبية، حيث خفّف قليلًا من الضغوط التي خلفتها القفزة القياسية السابقة. 

أما المستثمرون، فيرون في هذه الحركة التصحيحية فرصة لإعادة تقييم قرارات الشراء أو البيع، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

رغم التراجع المحدود، ما يزال الذهب يحافظ على مكانته كملاذ استثماري آمن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، بالإضافة إلى توقعات الأسواق حول خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. 

توقعات سعر الذهب 

يرجح محللو السوق أن يستمر الذهب في حالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة، بين موجات صعود وهبوط، مع ارتباط مباشر بتحركات الأوقية العالمية ومعدلات الطلب المحلي. كما توقعوا أن يظل المعدن الأصفر محط أنظار المستثمرين، خاصة مع استمرار المخاوف من التضخم والاضطرابات الاقتصادية

بعد القفزة التاريخية.. الذهب يتراجع في مصر

