اقتصاد

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر جرام ذهب  في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-10-2025؛ استقرارا داخل محلات الصاغة المصرية.

أشهر سعر عيار ذهب

وتضمن سعر أشهر جرام ذهب وهو من عيار 21 الأكثر قيمة داخل محلات الصاغة.

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر عيار 21

بلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيه للبيع و5225 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر جرام الذهب مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 5-10-2025؛ داخل محلات الصاغة  المصرية.

وأظهر سعر الذهب صباح اليوم، ثباتا دون تغيير بمختلف محلات الصاغة المصرية.

تحركات الذهب 

وسجل سعر الذهب  مساء أمس؛زيادة جديدة علي مستوي محلات الصاغة المصرية؛ بمختلف الأعيرة الذهبية، بقيمة تبلغ  5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء

زيادة جديدة في الذهب

ووصل معدل زيادة الذهب خلال يومين بمقدار 50 جنيه علي الأقل علي مستوي محلات الصاغة.

تذبذب في سعر الذهب

مع اعلان البنك المركزي المصري تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% هوي سعر جرام الذهب بمقدار 45 جنيه في المتوسط إلا أنه عاود الصعود بقيمة إجمالية تبلغ 50 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5948 جنيه للبيع و 5971 جنيه للشراء.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيه للبيع و5225 جنيه للشراء.

سعر عيار 18اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4461 جنيه للبيع و4478 جنيه للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأدني قيمة نحو 3470 جنيه للبيع و3483 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر أوقية الذهب  اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3886 دولار للبيع و 3888 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 41.64 ألف جنيه للبيع و 41.8 ألف جنيه للشراء.

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

الذهب في السوق العالمية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 3.4%، مدعومةً باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

أفضل أداء شهري منذ 16 عامًا

سجّل الذهب خلال سبتمبر أداءً استثنائيًا، إذ ارتفع محليًا بنسبة 11% (ما يعادل 490 جنيهًا) وعالميًا بنسبة 12% (بما يعادل 411 دولارًا للأوقية)، ليُنهي الشهر عند مستويات قياسية هي الأعلى منذ 16 عامًا.

ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة وسط اضطرابات سياسية واقتصادية عالمية، إلى جانب رهانات قوية على خفض الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة.

البيئة الداعمة واستمرار المخاطر

ارتفع الذهب عالميًا مدعومًا بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة، مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي عطّل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، ما زاد من حالة الغموض في الأسواق ودفع المتعاملين لترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

أكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن الوصول إلى البيانات الاقتصادية أمر ضروري لتحديد السياسة النقدية، معربًا عن تفاؤله بقدرة البنك المركزي على جمع البيانات قريبًا، لكنه شدّد على ضرورة تبنّي سياسة استشرافية في ظل الظروف الحالية.

في المقابل، أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن الأسواق تسعّر بالفعل خفض الفائدة، لكن السياسة النقدية يجب أن تظل مرتبطة بالبيانات لا بالتوقعات.

وفي واشنطن، يُنتظر أن يُصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مجددًا على مشروعات قوانين التمويل، وسط غياب أي بوادر للتوافق بين الحزبين.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر أوقية الذهب مال واعمال اخبار مصر

