سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
اقتصاد

آي صاغة: الإغلاق الحكومي الأمريكي يدعم مكاسب الذهب وسط توقعات بخفض الفائدة الفيدرالية

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 3.4%، مدعومةً باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.


تحركات الأسعار 


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب المحلية شهدت استقرارًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تداولات أمس، حيث سجّل جرام الذهب عيار 21 مستوى 5230 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنحو 126 دولارًا خلال الأسبوع الماضي لتسجل 3886 دولارًا.


وسجّل عيار 24 نحو 5977 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4483 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3487 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41840 جنيهًا.
وأوضح التقرير أن الذهب ارتفع أمس الجمعة بمقدار 20 جنيهًا، بعد أن افتتح عيار 21 التعاملات عند 5210 جنيهات وأغلق عند 5230 جنيهًا، كما صعدت الأوقية عالميًا من 3856 دولارًا إلى 3886 دولارًا.


أفضل أداء شهري منذ 16 عامًا
سجّل الذهب خلال سبتمبر أداءً استثنائيًا، إذ ارتفع محليًا بنسبة 11% (ما يعادل 490 جنيهًا) وعالميًا بنسبة 12% (بما يعادل 411 دولارًا للأوقية)، ليُنهي الشهر عند مستويات قياسية هي الأعلى منذ 16 عامًا.


ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة وسط اضطرابات سياسية واقتصادية عالمية، إلى جانب رهانات قوية على خفض الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة.


البيئة الداعمة واستمرار المخاطر


ارتفع الذهب عالميًا مدعومًا بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة، مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي عطّل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، ما زاد من حالة الغموض في الأسواق ودفع المتعاملين لترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.


أكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن الوصول إلى البيانات الاقتصادية أمر ضروري لتحديد السياسة النقدية، معربًا عن تفاؤله بقدرة البنك المركزي على جمع البيانات قريبًا، لكنه شدّد على ضرورة تبنّي سياسة استشرافية في ظل الظروف الحالية.


في المقابل، أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى أن الأسواق تسعّر بالفعل خفض الفائدة، لكن السياسة النقدية يجب أن تظل مرتبطة بالبيانات لا بالتوقعات.


وفي واشنطن، يُنتظر أن يُصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مجددًا على مشروعات قوانين التمويل، وسط غياب أي بوادر للتوافق بين الحزبين.


بيانات اقتصادية متباينة


تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع انخفاض عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، بينما ارتفعت العوائد الحقيقية – التي تتحرك عكسيًا مع الذهب – إلى 1.77%.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات (ISM) من 52.0 إلى 50، دون التوقعات البالغة 51.7، ما يعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع توقعات النمو.


وأظهرت بيانات ADP أن الشركات الخاصة سرّحت 32 ألف موظف في سبتمبر، مقارنة بتوقعات بزيادة التوظيف، بينما أظهر مسح الوظائف الشاغرة (JOLTS) استقرارًا في الطلب عند 7.23 مليون وظيفة.


وحسب أداة برايم ماركت ترمينال، تبلغ احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر نحو 96%.


مشتريات البنوك المركزية 


أشار مجلس الذهب العالمي إلى أن البنوك المركزية حول العالم استأنفت مشترياتها من الذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا بعد توقف مؤقت في يوليو، بقيادة كازاخستان (8 أطنان) وبدعم من تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان، بينما اقتصرت المبيعات على روسيا وإندونيسيا.


وتسعى بولندا لرفع حصة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%، بعد أن أضافت 67 طنًا منذ بداية 2025، لتتصدر قائمة المشترين عالميًا.


وارتفعت احتياطيات الصين إلى 2300 طن تمثل 7% من احتياطياتها الدولية، بينما بلغت احتياطيات تركيا 639 طنًا.


وأكد التقرير أن استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية يدفع البنوك المركزية والمستثمرين لتعزيز حيازاتهم من الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا ووسيلة تحوّط ضد تقلبات الأسواق.

مكاسب الذهب الذهب الفائدة الفيدرالي آي صاغة الإغلاق الحكومي الأمريكي أسعار الذهب السوق المحلي أسعار الفائدة

