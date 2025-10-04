قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر لديها إمكانات استراتيجية عالمية في صناعة الدواء
مدبولي: موافقة حماس على خطة ترامب تفتح المجال لوقف فوري للحرب في غزة
مدبولي: صناعة الدواء استراتيجية..وحريصون على إحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية
بعد ارتفاع مناسيب المياه بالمنوفية والبحيرة .. توجيه عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين
مدبولي: نستهدف تلبية احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية
نائب الرئيس الفلسطيني يحث المجتمع الدولي على وضع حد للكارثة الإنسانية في غزة
وزير الإسكان يتفقد أعمال تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة
اللواء أحمد حمدي.. أنشأ كباري العبور وحقق معجزة الحرب في 6 ساعات
زياره مفاجئة.. رئيس المؤسسة العلاجية يتفقد المستشفي القبطي
أسوأ تدهور في المبيعات.. فيات 500L تبيع سيارتين فقط هذا العام
رئيس الوزراء: ننتج 92 % من احتياجات مصر من الأدوية
فيريرا يجري تعديلًا في بدلاء الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
اقتصاد

أسهم شركات تعدين الذهب تصعد 135% لتثبت أنها الأفضل في 2025

ذهب
ذهب
وكالات


على الرغم من الزخم الكبير حول الذكاء الاصطناعي والقفزة التي حققتها أسهم شركات الرقائق هذا العام، إلا أن أسهم شركات تعدين الذهب أثبتت أنها الرهان الأكثر جدوى.

فقد ارتفع مؤشر أسهم الذهب العالمية التابع لشركة "إم إس سي آي" (MSCI) بنحو 135% هذا العام، متماشياً مع مكاسب المعدن النفيس. وأصبح في طريقه لتسجيل أفضل أداء له على الإطلاق مقارنة بمؤشر شركات أشباه الموصلات العالمية الكبرى الذي ارتفع بنسبة 40%.

هذا التباين اللافت يعكس ديناميكية أساسية في الأسواق العالمية هذا العام، فبينما يدفع هاجس الخوف من ضياع الفرص المستثمرين نحو اقتناص أي مكاسب مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإنهم ينجذبون أيضاً إلى موجة الارتفاع المستمرة في أسعار الذهب مع إقبال البنوك المركزية حول العالم على اقتنائه.

جاذبية الذهب كملاذ آمن

أوضحت آنا وو، المحللة الاستراتيجية للاستثمار في الأصول المتعددة لدى شركة "فان إيك أسوشيتس" (Van Eck Associates) في سيدني، أن "الذهب وشركات تعدينه يُعدان من أبرز رهاناتي التفاؤلية على المدى المتوسط"، حيث يتمتع المعدن النفيس بجاذبية الملاذ الآمن، "في حين تستفيد شركات التعدين من اتساع هوامش الأرباح وإعادة تقييم قيمتها السوقية" حسب قولها.

"غولدمان ساكس" يتوقع استمرار صعود الذهب بدعم استثمارات القطاع الخاص

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 45% هذا العام، مسجلاً سلسلة من الأرقام القياسية الجديدة، ومتجهاً نحو أفضل عام له منذ 1979. وبالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية، فقد استفاد المعدن النفيس أيضاً من خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتوجه نحو التخلي عن الدولرة، فضلاً عن زيادة الحيازات في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب.

المعدن النفيس ساكس الذهب البنوك المركزية تعدين الذهب شركات الذكاء الاصطناعي شركات تعدين الذهب

