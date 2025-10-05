قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد غالي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، متابعة من جانب المواطنين، سواء من المقبلين على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية. 

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

أسعار الذهب في مصر اليوم

تتأثر حركة أسعار الذهب في السوق المحلي بعدة عوامل رئيسية، أبرزها التغيرات في سعر الأونصة عالميا وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب مؤشرات التضخم والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى التي تؤثر على حجم الإقبال العالمي على المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025، حيث بلغ سعر عيار 24 نحو 5960 جنيها للبيع و5943 جنيها للشراء، وسجل عيار 22 نحو 5463 جنيها للبيع و5448 جنيها للشراء، في حين بلغ عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق 5215 جنيها للبيع و5200 جنيه للشراء. 

أما عيار 18 فسجل 4470 جنيها للبيع و4457 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 3477 جنيها للبيع و3467 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 12 حوالي 2980 جنيها للبيع و2971 جنيها للشراء.

بينما سجل الجنيه الذهب 41720 جنيها للبيع و41600 جنيه للشراء، وبلغ سعر الأونصة بالدولار نحو 3885.51 دولار.

أسعار الذهب أمس السبت 4 أكتوبر 2025

أما أسعار الذهب أمس السبت 4 أكتوبر 2025، حيث سجل عيار 24 نحو 5977 جنيها للبيع و5954 جنيها للشراء، وعيار 21 نحو 5230 جنيها للبيع و5210 جنيهات للشراء، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب 41840 جنيها للبيع و41680 جنيها للشراء، وسجلت الأونصة نحو 185910 جنيهات للبيع و185199 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميا 3886.74 دولار.

أسعار الذهب الجمعة 3 أكتوبر 2025

وفي تعاملات الجمعة 3 أكتوبر 2025، إذ سجل عيار 24 نحو 5943 جنيها للبيع و5920 جنيها للشراء، وعيار 21 نحو 5200 جنيه للبيع و5180 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 41600 جنيه للبيع و41440 جنيها للشراء، ووصل سعر الأونصة إلى 3855.26 دولار.

الفرق بين عيارات الذهب

ويحتفظ عيار 21 بمكانته كالأكثر انتشارا في السوق المصري، نظرا لارتباطه بالمناسبات الاجتماعية ومراسم الزواج، بينما يعتبر عيار 24 الأعلى من حيث النقاء والقيمة، ويتميز عيار 18 بتنوع تصميماته وأسعاره المناسبة لفئات الشباب. 

كما يزداد الإقبال على أعيرة 14 و12 لاستخدامها في المشغولات خفيفة الوزن، فيما تبقى السبائك والجنيهات الذهبية الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الادخار طويل الأجل.

ويرجع تذبذب أسعار الذهب محليا إلى التحركات العالمية في أسعار الأونصة وسعر صرف الدولار، إضافة إلى معدلات التضخم والسياسات النقدية التي تتبعها الدول الكبرى، والتي تؤثر بدورها على حجم الطلب العالمي على المعدن النفيس. 

اسعار المصنعية علي الذهب

كما تضاف إلى الأسعار النهائية للمشغولات تكلفة المصنعية والدمغة، التي تختلف من تاجر إلى آخر، ولا تسترد عند إعادة البيع.

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، جامعا بين قيمته الجمالية كزينة ومكانته و يحمي المدخرات من تراجع القوة الشرائية وتقلبات الأسواق، مما يجعله خيارا مفضلا في مواجهة آثار التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد الذهب في مصر

