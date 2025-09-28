قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشاط: مبادرة «شباب بلد» نموذج للشراكات بين الحكومة والأمم المتحدة والقطاع الخاص
حكم قمة الأهلي والزمالك.. من هو سيزار سوتو جرادو؟
تنفيذ مليون و64 ألف وحدة.. موقف الوحدات السكنية سكن لكل المصريين
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط مطار سفنكس الدولي وطريق مصر– إسكندرية الصحراوي
مصادر تكشف عن تفاصيل جهاز توماسبيرج المعاون في الأهلي والرواتب
محافظ بني سويف يشهد احتفالية الموسم السادس لزراعة البطاطس
عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر
ناجي الشهابي لـ"صدى البلد": بدأنا تجهيز أوراق مرشحي الائتلاف الوطني الحر في انتخابات النواب
لدعم خدمات الوقود والغاز.. محافظ المنيا يفتتح محطة النيل للبترول بالعدوة
وزير قطاع الأعمال: الاستدامة ضرورة استراتيجية لتعظيم العوائد ودعم الاقتصاد الأخضر
الرئيس السيسي يطلع على تفاصيل وترتيبات افتتاح المتحف المصري الكبير
شوبير يكشف مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك بالدوري
بتطعيمات ذهب عيار 24 قيراط .. شاهد| مرسيدس مايباخ 12 سلندر

مرسيدس مايباخ 12 سلندر بتطعيمات ذهب عيار 24 قيراط
مرسيدس مايباخ 12 سلندر بتطعيمات ذهب عيار 24 قيراط
إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن إصدار خاص من طرازها مرسيدس مايباخ S-Class، وتنتمي مايباخ S-Class لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وهي رمز للفخامة، وتظهر مايباخ S-Class الـ 12 سلندر بحرفية دقيقة ولمسات مصنوعة من الذهب الخالص عيار 24 قيراط.

مرسيدس مايباخ 12 سلندر بتطعيمات ذهب عيار 24 قيراط

تم أستوحاء تصميم إصدار مرسيدس مايباخ 12 سلندر من طرازات مايباخ زيبلين (Maybach Zeppelin) الكلاسيكية، وهو مبني على طراز مرسيدس-مايباخ S 680.

محرك مرسيدس مايباخ S-Class

مرسيدس مايباخ 12 سلندر بتطعيمات ذهب عيار 24 قيراط

تستمد سيارة مرسيدس مايباخ S-Class قوتها من محرك 12 سلندر سعة 6000 سي سي تيربو، ومتصل بها عزم دوران 900 نويتن/متر، وقوة 603 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.58 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 250 كم/ساعة .

مواصفات مرسيدس مايباخ S-Class

زودت سيارة مرسيدس مايباخ S-Class بطلاء خارجي فريد بلونين، يجمع بين الأسود الأوبسيديان المعدني والأخضر الزيتوني المصنوع يدوياً، وبها خط فاصل رفيع باللون الفضي، وبها شعارات الدعامة C بشعار مايباخ الكرومي مع شارة ذهبية تحمل الرقم 12، وبها شعار غطاء المحرك في طراز مايباخ زيبلين DS 8 التاريخي.

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس مايباخ S-Class بها، حلقة ميدالية مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراط ومزينة بنقش ماسي دقيق، وبها ترصيع ذهبي من عيار 24 قيراط بنمط على شكل حرف V، وبها جلد نابا بلون السرج البني المصنوع يدوياً والمقرون بحواف خشبية من خشب الجوز البني اللامع عالي الجودة. يمتد الخشب أيضاً إلى عجلة القيادة، وهو ما يتطلب ساعات من العمل الدقيق.

مرسيدس مايباخ 12 سلندر بتطعيمات ذهب عيار 24 قيراط

ويوجد بـ سيارة مرسيدس مايباخ S-Class ، سقف داخلي مبطن بجلد نابا بلون السرج البني بنمط ماسي، وبها كونسول وسطي به شارة تحمل عبارة " 1 of 50"، تأكيداً على التوزيع المحدود والفريد للإصدار، ويوجد بـ الكونسول الوسطي الخلفي اثني عشر دائرة ذهبية وشعار مايباخ 12 الخاص، وبها أبواب خلفية تعمل بالكهرباء، ونظام توجيه للمحور الخلفي، وخمس شاشات عرض داخلية، ونظام تعليق نشط (Active Suspension).

مرسيدس مايباخ 12 سلندر بتطعيمات ذهب عيار 24 قيراط


وجدير بالذكر ان سيارة مرسيدس مايباخ S-Class  سيقتصر إنتاجها على 50 وحدة فقط علي مستوي العالم .

