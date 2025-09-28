مصمم القرن.. محطات في حياة جيوجيارو أسطورة تصميم السيارات العالمية

جيورجيتو جيوجيارو ولد في عام 1938 في Garessio ، بمقاطعة كونيو، بييمونتي، وكان يعمل مصمم سيارات، وهو واحد من أكثر المصممين إنتاج في تاريخ صناعة السيارات.

حياة جيوجيارو أكثر المصممين إنتاجا في تاريخ صناعة السيارات

وفي عام 1952 انتقلت عائلته إلى تورين، وكان جيورجيتو يبلغ حينها 14 عاما، وتابع دراسته هناك وتخصص في الرسم التقني والفنون الجميلة، وفي سن 17 وظفه المهندس دانتي جياكوسا وانضم إلى Centro Stile التابع لعملاق صناعة السيارات شركة فيات المستقرة بتورينو.

أهم مراحل في حياة جيورجيتو جيوجيارو

شكلت سنة 1959 مرحلة حاسمة في حياته المهنية، عندما قام المصمم الشهير Nuccio Bertone بتوظيفه في مكتب دراساته، وبقي هناك أكثر من خمس سنوات، وذلك قبل أن يلتحق بمصمم إيطالي كبير آخر هو Ghia .

شهد عام 1968 انطلاقة جورجيتو في عالم الشركات، وذلك عندما إنشاء مكتب التصميم Italdesign، ومن خلال هذه الشركة وضع لنفسه هدف يتمثل في تزويد صناعة السيارات بخدمات شاملة، وبدء في تصميم سيارات جديدة، وانتقلت الشركة من تورينو إلى Moncalieri .

جوائز جيورجيتو جيوجيارو

حصل جيوجيارو على العديد من الجوائز، وتم ترقيته بشكل ملحوظ إلى رتبة Cavaliere del lavoro وتعني " فارس العمل "، وفي بلده وحصل على درجة فخرية وجائزة الفرجار الذهبي، وسرعان ما تجاوزت سمعته الحدود وأصبح جزء من قاعة مشاهير السيارات منذ عام 2002 بعد أن تم اختياره كمصمم سيارات القرن في عام 1999، وهي جائزة منحت له في لاس فيجاس من قبل لجنة تحكيم .

سيارات شارك في تصميمها جيورجيتو جيوجيارو

قام جيورجيتو جيوجيارو بتصميم العديد من السيارات والمشاركة في إنتاجها، ومن ضمن تلك السيارات، الفا روميو جوليا جي تي 2000 فيلوتشي كوبيه، والفا روميو 159 سيدان، وديلوريان DMC-12 ، وأودي 80، وفيات باندا، واللوتس اسبري، وفولكس فاجن سيروكو، ورينو 19، وسوبارو SVX .

بالاضافة ايضا إلي تصميم، جوليا جي تي، وألفيتا جي تي في، وأودي 80، وسيارات بوجاتي تشيرون ، وسيتروين C3 بلوريل، وماتيز، وليجانزا، وفيراري 250 جي تي بيرتون.