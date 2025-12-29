قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم تعلن تفاصيل عاجلة عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية

ياسمين بدوي

أعلنت الصفحة الرسمية لوحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم على فيس بوك ، معلومات هامة عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل ، مؤكدة ما يلي : 

  •  التقديم إلكتروني فقط ويتم الإعلان عن بوابة التقديم عند فتح باب التقديم خلال الايام القادمة.
     
  • سن التقديم مرحلة رياض الاطفال من ٤ سنوات الى ٥ سنوات إلا يوم. 
     
  •  متاح التقديم حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس المتاح بها أماكن فقط. 
     
  • لا يوجد تحويل بين الفروع. 
     
  •  لا يوجد تحويل من مدارس اخرى (بمعنى إذا كان هناك من يريد أن ينضم لاسرة مدارسنا فعليه ان يقوم بخطوات التقديم كاملة و في حالة القبول النهائي يتم قبول الورق من المدرسة الاخرى بشرط ان يجتاز كل الشروط وان يكون من مدرسة لغات). 
     
  • الأولوية في القبول للاكبر سناً.
     
  • في محل السكن يوجد خانتين (خانة العنوان الحالي للإقامة و العنوان المثبت في البطاقة).
     
  • بعض فروع المدارس لن تظهر في التقديم ، نظرا لعدم توافر اماكن في المرحلة التي تم ادخالها من جانب ولي الامر.
     
  •  بوابة التقديم تختار المرحلة تلقائيا طبقاً للرقم القومي للطفل الذي تم ادخاله من ولي الامر.
     
  •  لا توجد أي استثناءات في اي شرط مما سبق.

وكان قد قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تجربة المدارس المصرية اليابانية بدأت في مصر عام 2018، وتمثل رؤية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارة سابقة لسيادته لليابان

و اشار وزير التربية والتعليم إلى اهتمام السيد الرئيس بنقل هذا النموذج إلى مصر.
 
وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة مع لميس» على قناة «النهار»، أنه في كل زيارة للمدارس المصرية اليابانية يرى نموذجا في بناء شخصياتهم، موضحًا أن عدد المدارس اليابانية منذ توليه مسؤولية الوزارة ارتفع من 51 مدرسة ليصل حاليًا إلى 69 مدرسة، ومن المنتظر أن يصل إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، كما أن هناك تكليفًا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوصول إلى 500 مدرسة يابانية في مصر.
 
وأكد وزير التربية والتعليم أن المدارس المصرية اليابانية تعمل بالمناهج المصرية، ولكنها تتميز بالقدرة على بناء شخصية الطلاب عبر برنامج «التوكاتسو»، والذي يُعد نظامًا مبهرًا ويحقق نتائج مبهرة، قائلًا: «طلبة المدارس اليابانية مختلفون عن غيرهم من الطلاب من ناحية الشخصية، فالطلاب يفهمون جيدًا معنى القيادة واحترام الآخر والكبير والصغير، والطلبة يقومون بتنظيف الفصول يوميًا قبل مغادرة المدرسة»

وأكد وزير التربية والتعليم أن من يرغب في إلحاق أبنائه بهذه المدارس عليه فقط التقديم، موضحًا أن المصروفات تصل إلى 20 ألف جنيه، وهي أرخص من المدارس الخاصة، خاصة في ظل الخدمة التعليمية التي تقدم للطلاب، ويتم اختيار المدرسين بعناية شديدة، وهناك خبير ياباني لكل مدرستين، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك خبير ياباني لكل مدرسة

