قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأليف إبراهيم عيسى.. تفاصيل رواية قصة حياة عمرو دياب
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام فعاليات "نادي الاقتصاد الأخضر" بإسنا

محافظة الأقصر
محافظة الأقصر
أ ش أ

اختتمت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية في احتفالية فعاليات مشروع "نادي الاقتصاد الأخضر" الذي نُفذ بدعم من منظمة People Power Inclusion (PPI)، ضمن مشروع "مشاركة" الممول من الاتحاد الأوروبي والسفارة الفرنسية في مصر.
أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبإشراف محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وشهد الحفل الأمير مصطفى مدير إدارة إسنا الاجتماعية (نائباً عن وكيل الوزارة)، والدكتورة سهير المصري مدير عام مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وممثلي الجهات الشريكة.
وعلى هامش المؤتمر، افتتح الحضور معرضاً متميزاً للمشغولات اليدوية، والذي جسد نتاج مدارس إعادة تدوير المخلفات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد.
واستعرض المعرض قدرة المتدربات على تحويل المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية وفنية، مما يعكس البعد البيئي للمشروع في الحد من التلوث وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وربط الزراعة بصناعات يدوية مستدامة تفتح آفاقاً جديدة للدخل.
وخلال العرض الختامي، استعرضت مديحة محمد قناوي مدير المشروع، النتائج الميدانية المشرّفة التي حققها النادي خلال عام من العمل الدؤوب بمركز إسنا، مؤكدة أن المشروع تجاوز مستهدفاته وهي المدارس الحقلية حيث تم تأسيس 25 مدرسة حقلية، قادت منها المرأة 16 مدرسة بكفاءة عالية، و الوصول إلى 644 مزارعاً ومزارعة من ممارسي الزراعة المستدامة، و تفعيل محفظة بقيمة 762 ألف جنيه لدعم سلاسل القيمة لـ 43 عميلاً، وتوقيع 11 بروتوكول تعاون لضمان استدامة الأثر ونموه.
وأشادت الدكتورة سهير المصري بتكاتف الجهود بين المؤسسة والشركاء الدوليين والجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدة أن المشروع جسّد رؤية مصر 2030.
من جانبه، أكد الأمير مصطفى، في كلمته نائباً عن وكيل الوزارة، على الدعم الكامل للمبادرات التي تدمج بين التمكين الاقتصادي والحفاظ على البيئة، مشيداً بالدور المحوري للمرأة في نجاح هذا النموذج بمركز إسنا.
واختتمت الاحتفالية بتكريم فريق العمل والشركاء والمزارعين المتميزين، في رسالة تؤكد أن "نادي الاقتصاد الأخضر" هو قصة نجاح كُتبت بالعمل، وتركت أثراً طيباً في الأرض والنفو

تنمية الأسرة المصرية مشروع نادي الاقتصاد الأخضر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

أرشيفية

حاول إنقاذهما فابتلعتهم المياه.. غرق 3 أشخاص في سقوط ميكروباص بترعة المريوطية

ترشيحاتنا

رياض محرز

محرز هداف أمم أفريقيا ومحمد صلاح يلاحقه

إبراهيم فايق

رجالة.. إبراهيم فايق يوجة رسالة إلى لاعبي منتخب مصر

حامد حمدان

صفقة حامد حمدان تشعل صراع ميركاتو الشتاء

بالصور

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد