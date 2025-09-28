ميتسوبيشي لانسر أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه | اعرف مواصفاتها

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي لانسر موديل 2014، وتنتمي لانسر لفئة السيارات السيدان .

مواصفات ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 الخارجية

تمتلك سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ميتسوبيشي، وتم تثبيت شعار شركة ميتسوبيشي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها مساحات زجاج امامية .

محرك ميتسوبيشي لانسر موديل 2014

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 132 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 الداخلية

زودت مقصورة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 بالعديد من المميزات مخن ضمنها، عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها تكييف، وبها مخارج تكييف أمامية، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر ميتسوبيشي لانسر موديل 2014

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2014 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .