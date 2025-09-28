قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفرق بين النمص والوشم والتاتو .. اعرف الحكم الشرعي لها
من تليفونك المحمول .. استعلم عن مخالفات سيارتك | اعرف الخطوات
اليوم.. ثلاث مباريات حاسمة بالدوري المصري وسباق الصدارة يشتعل
أسعار البنزين اليوم رسمياً
عمرو دياب يشارك صورًا جديدة من حفله الخاص في الأهرامات .. شاهد
بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن
«الصحة» تكشف تفاصيل تأجير العيادات الخارجية لشباب الأطباء .. والنقابة تعترض|فيديو
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأحد 28-9-2025
محسن صالح: تجربة جون إدوارد مع الزمالك تسير على الخطى الأوروبية وهذا ما ينقصها
طارق يحيى: دونجا جاهز لموقعة الأهلي ومعسكر الزمالك ليوم واحد
الحل الدبلوماسي مازال ممكنًا.. واشنطن تدعو طهران لمحادثات مباشرة بعد إعادة العقوبات الأممية
خالد الغندور يوجّه رسالة مؤثرة لأحمد السقا بعد تعرّضه لحادث أليم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كسر زيرو.. سعر إم جي RX5 بلس 2025 أعلى فئة بانوراما

إم جي RX5 بلس
إم جي RX5 بلس
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المستعملة مجموعة كبيرة من العلامات الصينية منها طرازات MG، والتي قدمت عدد من الإصدارات محليًا وعالميًا، من أبرز هذه السيارات هي النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام RX5 PLUS، والتي تنتمي لعائلة الـ SUV.

أبعاد وتصميم إم جي RX5 بلس

ترتكز السيارة إم جي RX5 PLUS على جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بإشارات ضوئية، فتحة سقف بانوراما، مع أبعاد خارجية بلغت 4571 مم للطول الكلي، و1855 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1719 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2708 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 430 لترًا.

إم جي RX5 بلس

محرك وأداء إم جي RX5 بلس

تعتمد إم جي RX5 بلس على ناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 171 حصانا و275 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

إم جي RX5 بلس

أبرز تجهيزات إم جي RX5 بلس

تحتوي إم جي RX5 بلس على كاميرا للمتابعة، حساسات ركن، مكيف هواء أوتوماتيك، نظامصوتي ترفيهي وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة مالتي فانكشن، بلوتوث،وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، مانع الانغلاق للفرامل ونظام EBD، مقاعد كهربائية.

إم جي RX5 بلس

سعر إم جي RX5 بلس في سوق المستعمل

ظهرت السيارة إم جي RX5 بلس في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ مليون و300 ألف جنيه، ضمن موديلات 2025 وبحالة كسر الزيرو، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الكشف الشامل، ومقارنة متوسط الأسعار.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

