بقوة224 حصانًا.. الكشف عن جي ايه سي Aion RT الكهربائية الجديدة

كشفت جي ايه سي عن إطلاق نسختها الجديدة صاحبة اللقب Aion RT، التي تنتمي إلى فئة السيارات الكهربائية،

وتأتي هذه السيارة بتصميم عصري وبلمسات انسيابية، مع باقة من التجهيزات التي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم وتقنيات الحماية.

محرك وأداء جي ايه سي Aion RT

تعتمد جي ايه سي Aion RT من الناحية الفنية على محرك كهربائي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 204 و224 حصانًا، وبقدرات النقل الأوتوماتيكي الكهربائي، مع مدى للسير يتراوح بين 520 و650 كيلومترًا، حيث دعمت ببطاريات سعة 55 أو68 كيلووات/ساعة.

جي ايه سي Aion RT

أبعاد السيارة جي ايه سي Aion RT

تأتي السيارة جي ايه سي Aion RT بأبعاد خارجية تقدر بـ 4.9 متر للطول الكلي، و1.9 متر للعرض الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.8 متر، مع جنوط رياضية، ومصابيح حادة المظهر، ومقابض مخفية للأبواب، و7 خيارات تتعلق بالطلاء الخارجي.

جي ايه سي Aion RT

تجهيزات جي ايه سي Aion RT

تضم سيارة جي ايه سي Aion RT باقة من التجهيزات منها، نظام صوتي مكون من 11 مكبر، شاشة عدادات رقمية قياسها 8.88 بوصة، واخرى تعمل باللمس قياس 14.6 بوصة، مع دعم التطبيقات الذكية، ومكيف هواء أوتوماتيك، مستشعرات حركة لسهولة الاصطفاف، كاميرا للمتابعة.

جي ايه سي Aion RT

تحتوي السيارة جي ايه سي Aion RT على وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مقاعد كهربائية للتحكم في أوضاع الجلوس، مع خصائص التبريد والتدفئة، ومحدد للسرعات، بالإضافة إلى تقنية رصد النقاط العمياء، وقفل مركزي، وتحديد المسارات.