تداول 20 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة (9) سفن وتم تداول (20000) طن بضائع و(830) شاحنة و(22) سيارة، فضلا عن وصول وسفر 1550 راكبا.



وذكر المركز ، في بيان اليوم الاثنين، أن حركة الواردات شملت (5000) طن بضائع و(358) شاحنة و(11) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (15000) طن بضائع و(472) شاحنة و(11) سيارة حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين PELAGOS Express والحرية بينما غادرت السفينتان Alcudia Express، و Bridge .



وشهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(231) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين وسينا .

