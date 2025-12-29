محافظ أسيوط: حصاد 2025 يؤكد طفرة غير مسبوقة في التعليم.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن عام 2025 يعد علامة فارقة في مسيرة تطوير قطاع التربية والتعليم بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع حظي باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، في إطار توجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بالتنسيق والتعاون مع فرع هيئة الأبنية التعليمة بالمحافظة بقيادة المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة بأسيوط تمكنت خلال العام الجاري من إنشاء العديد من المدارس الجديدة بمختلف القرى والمراكز، لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد الطلاب والقضاء على نظام الفترتين، لا سيما الفترة المسائية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين.

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال عام 2025 الانتهاء من إنشاء 22 مدرسة جديدة تضم 344 فصلًا دراسيًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 311.5 مليون جنيه، إلى جانب طرح 11 مدرسة جديدة بطاقة 191 فصلًا، مع الإعداد لطرح 24 مدرسة أخرى تضم 514 فصلًا إضافيًا، في إطار خطة طموحة لتقليل الكثافات الطلابية.

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لعدد 197 مدرسة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة وصلت إلى 227 مليون جنيه، وبمتابعة مستمرة من مهندسي هيئة الأبنية التعليمية، لضمان جودة التنفيذ ورفع كفاءة المنشآت التعليمية.

وأضاف المحافظ أن العمل جاري حاليًا في 16 مدرسة جديدة تضم 316 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تقديرية تبلغ 317.5 مليون جنيه، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية التعليمية بالمحافظة.

وفي خطوة تستهدف دعم مرحلة التعليم المبكر، أشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى إنه تم فتح 44 قاعة جديدة لمرحلة رياض الأطفال (KG1) بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي 2025/2026، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين، مع النزول بسن القبول، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتماشيًا مع الاستراتيجية القومية للتعليم.

وفي إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم، افتتح محافظ أسيوط المرحلة الأولى من أكاديمية "إيجي سمارت" بمركز الفتح، لتقديم خدمات تعليمية وتأهيلية ورعائية متكاملة للأطفال ذوي الإعاقة، بما يسهم في دمجهم بالمجتمع وتمكينهم من حقوقهم التعليمية كما أصدر توجيهاته بتطوير مدارس التربية الفكرية على مستوى المحافظة وعددها 9 مدارس على أن يكون بها عيادات للعلاج الطبيعي والاسنان والباطنة مع تجهيزها بكافة الأجهزة الطبية اللازمة دعمًا للطلاب ذوي الهمم وتخفيفًا عن أسرهم.

كما افتتح مدرسة الأمل الإعدادية الثانوية بنين للصم وضعاف السمع بمدينة أسيوط، بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها بتكلفة تقارب 3.5 مليون جنيه، بمشاركة مؤسسة صناع الخير للتنمية وبدعم من بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب وضع حجر أساس مدرسة النور للمكفوفين بقرية بني عديات بمركز منفلوط، بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون جنيه.

وشهد عام 2025 وضع حجر الأساس لعدد من المدارس المتميزة، من بينها مدرسة سانت ماري الدولية للغات بمدينة منفلوط، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، إلى جانب افتتاح مدرسة "المحبة" (عربي – لغات) بمنطقة المعلمين الجديدة بحي غرب أسيوط، ووضع حجر الأساس لمدرستي "المحبة الدولية" و"المحبة للغات" بمدينة ناصر الجديدة.

وأوضح المحافظ أن العام شهد زيارة رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم لمحافظة أسيوط، وتفقد عدد من المدارس، من بينها مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، في إطار خطة الوزارة للتوسع في هذا النوع من التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.

كما تم افتتاح معارض لمنتجات مدارس التعليم الفني، دعمًا للطلاب وتنمية مهاراتهم الإنتاجية، مع السعي لإتاحة منافذ لتسويق هذه المنتجات محليًا وخارجيًا، وصولًا للمشاركة في معارض دولية مستقبلًا.

وأشار المحافظ إلى افتتاح فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من مسابقة الرسم "لمحات من الهند" لعام 2025، بمشاركة نحو 1300 طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية، في إطار التعاون الثقافي بين مصر والهند، مع تكريم المتميزين ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تصل إلى 165 ألف جنيه.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار دعم المحافظة الكامل لقطاع التعليم بكافة مراحله، وتذليل العقبات أمام تطوير العملية التعليمية، إيمانًا بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.