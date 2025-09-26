بتكنولوجيا كهربائية.. ماذا تقدم فولفو EC40 موديل 2025؟

تواصل فولفو تألقها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، من خلال نسختها الرياضية EC40 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ suv المتعددة الاستخدام.

محرك وبطارايات فولفو EC40 موديل 2025

تعتمد فولفو EC40 موديل 2025 على محرك 238 حصانا فردي، واخر مزدوج بقوة 408 حصانًا، وعزم دوران يتراوح بين 420 و670 نيوتن متر، وبطارية بين 69 و82 كيلووات حسب الفئة.

مدى وتسارع فولفو EC40 موديل 2025

وتأتي فولفو EC40 موديل 2025 بمدى سير يتراوح بين 445 و510 كيلومترًا، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما مكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/س في مدة تتراوح بين 7.3 و4.7 ثانية.

تجهيزات فوفو EC40 موديل 2025

تضم السيارة فولفو EC40 شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة معلومات وترفيه 9 بوصة مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء ثنائي المناطق، مقاعد ذات تحكم كهربائي، فرامل أوتو هولد، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للرصد والمتابعة.

تحتوي السيارة فولفو EC40 على سقف زجاجي، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.702 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.440 مم، وجنوط رياضية قياسها 19 بوصة.