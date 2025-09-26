قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتكنولوجيا كهربائية.. ماذا تقدم فولفو EC40 موديل 2025؟

فولفو EC40
فولفو EC40
صبري طلبه

تواصل فولفو تألقها في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، من خلال نسختها الرياضية EC40 موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ suv المتعددة الاستخدام.

محرك وبطارايات فولفو EC40 موديل 2025

تعتمد فولفو EC40 موديل 2025 على محرك 238 حصانا فردي، واخر مزدوج بقوة 408 حصانًا، وعزم دوران يتراوح بين 420 و670 نيوتن متر، وبطارية بين 69 و82 كيلووات حسب الفئة.

فولفو EC40

مدى وتسارع فولفو EC40 موديل 2025

وتأتي فولفو EC40 موديل 2025 بمدى سير يتراوح بين 445 و510 كيلومترًا، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترًا في الساعة، بينما مكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/س في مدة تتراوح بين 7.3 و4.7 ثانية.

فولفو EC40

تجهيزات فوفو EC40 موديل 2025

تضم السيارة فولفو EC40 شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة معلومات وترفيه 9 بوصة مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء ثنائي المناطق، مقاعد ذات تحكم كهربائي، فرامل أوتو هولد، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للرصد والمتابعة.

فولفو EC40

تحتوي السيارة فولفو EC40 على سقف زجاجي، مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، مثبت سرعة، رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.702 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.440 مم، وجنوط رياضية قياسها 19 بوصة.

فولفو EC40
فولفو EC40 فولفو EC40 فولفو EC40 موديل 2025 مواصفات فولفو EC40 موديل 2025

