قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: السلام في الشرق الأوسط وهم ونتنياهو يهدد جميع الدول بدعم أمريكي
أحمد موسى: الرئيس السيسي لن يشارك في اجتماعات الأمم المتحدة في ظل غياب الحلول
تصرف فردي.. تحرك عاجل لإلغاء إقرار دفع رسوم الكتب بمدرسة بالهرم
غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025
مصر وأوغندا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي والأمن المائي ودعم الاستقرار الإقليمي
برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بالاعتراف المتسارع من العديد من الدول بالدولة الفلسطينية
مصر والعراق يؤكدان تعزيز الشراكة الاستراتيجية ورفض العدوان الإسرائيلي على غزة
الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء
أمازون تتحول إلى ساحة رعب.. مقتل مسلح بعد هجوم بولاية جورجيا الأمريكية
السفير ماجد عبد الفتاح: عدد الدول المعترفة بفلسطين سيرتفع إلى 165
لماذا اعترفتُ بالدولة الفلسطينية؟.. رئيس وزراء بريطانيا يكتب مقالا لشَعب الاحتلال
محمود الهباش: الاعتراف الدولي بفلسطين بفضل حكمة السلطة.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر رينو أوسترال موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. سوق المستعمل

رينو أوسترال
رينو أوسترال
صبري طلبه

تعد رينو أوسترال من أشهر السيارات الفرنسية التي انطلقت في مصر، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، تتضمن وسائل الحماية والأمان، إلى جانب تقنيات الرفاهية والتحكم.

وظهرت السيارة رينو أوسترال 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو بعد خوض عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبدأ من مليون و400 ألف جنيه، مع مفهوم الفبريكا بالكامل سواء من الداخل أو الخارج، ولكن ننصح دومًا بمراجعة أسعار أي سيارة مستعملة ترغب في شرائها حسب الموديل والحالة والفئة.

رينو أوسترال

مواصفات رينو أوسترال

زودت السيارة رينو أوسترال 2025 بمحرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

رينو أوسترال

تستهلك السيارة رينو أوسترال نسبة من الوقود قدرها 6.2 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.7 ثانية.

تجهيزات ومواصفات رينو أوسترال

تأتي السيارة رينو أوسترال بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس ولوحة عدادات 12.3 بوصة، فتحة سقف، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا وحساسات ركن، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، مكيف هواء أوتوماتيك، وفرامل مانعة للانغلاق، رصد النقاط العمياء، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، متابعة ضغط الاطارات.

رينو أوسترال

أبعاد رينو أوسترال 

ترتكز رينو أوسترال على قاعدة عجلات بطول 2667 مم، وبنسبة 4510 مم للطول الكلي، و2083 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1618 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لترًا.

رينو أوسترال رينو أوسترال سعر رينو أوسترال أسعار رينو أوسترال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

غزة

اللجنة المصرية للإغاثة تتوصل لطفلي طريق الرشيد بغزة.. الأم تروي القصة وتوجه الشكر للرئيس السيسي

المتهمون

القبض على رجل و3 سيدات يمارسون الرزيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية

عبد الله أفجي وتريزيجيه

مدرب تريزيجيه السابق.. هل يقترب عبد الله أفجي من الأهلي؟ | خاص

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

طارق قنديل

مجلس الأهلي يشيد بدور طارق قنديل في التقرير السنوى للجمعية العمومية

محمد صلاح

سيف زاهر يكشف نجاحات محمد صلاح في موسم 2024/2025

أفشة

شوبير يكشف سبب استبعاد أفشة من مباراة حرس الحدود

بالصور

مرسيدس تتراجع عن "كل شيء بالشاشة".. الأزرار التقليدية تعود بقوة

مرسيدس بنز
مرسيدس بنز
مرسيدس بنز

معلقة عسل على الريق.. وصفة طبيعية لبداية يوم مليء بالصحة والطاقة

فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق
فوائد العسل على الريق

ينصح به الأطباء.. نوع توابل شهير يضاف على المشروبات الصحية والاكلات| فما فوائده الصحية

الحليب الذهبي
الحليب الذهبي
الحليب الذهبي

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش
حيل ذكية لمساعدة طفلك على التوقف عن التبول في الفراش

فيديو

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

المزيد