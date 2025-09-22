سعر رينو أوسترال موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. سوق المستعمل

تعد رينو أوسترال من أشهر السيارات الفرنسية التي انطلقت في مصر، والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي هذه السيارة بعدد من التجهيزات، تتضمن وسائل الحماية والأمان، إلى جانب تقنيات الرفاهية والتحكم.

وظهرت السيارة رينو أوسترال 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو بعد خوض عدد بسيط من الكيلومترات، وبسعر يبدأ من مليون و400 ألف جنيه، مع مفهوم الفبريكا بالكامل سواء من الداخل أو الخارج، ولكن ننصح دومًا بمراجعة أسعار أي سيارة مستعملة ترغب في شرائها حسب الموديل والحالة والفئة.

رينو أوسترال

مواصفات رينو أوسترال

زودت السيارة رينو أوسترال 2025 بمحرك تيربو سعة 1300 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 160 حصانا، و250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي 7 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

رينو أوسترال

تستهلك السيارة رينو أوسترال نسبة من الوقود قدرها 6.2 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر، وتتسارع السيارة من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 9.7 ثانية.

تجهيزات ومواصفات رينو أوسترال

تأتي السيارة رينو أوسترال بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس ولوحة عدادات 12.3 بوصة، فتحة سقف، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، كاميرا وحساسات ركن، وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة، مكيف هواء أوتوماتيك، وفرامل مانعة للانغلاق، رصد النقاط العمياء، نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، متابعة ضغط الاطارات.

رينو أوسترال

أبعاد رينو أوسترال

ترتكز رينو أوسترال على قاعدة عجلات بطول 2667 مم، وبنسبة 4510 مم للطول الكلي، و2083 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1618 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 500 لترًا.