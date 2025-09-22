أداء كهربائي بمظهر رياضي.. ماذا تقدم زيكر X موديل 2025 الجديدة؟

تعد زيكر X موديل 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت عالميًا خلال الفترة الماضية، حيث تقدم تلك السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع الاعتماد على الطاقة الكهربائية، والمظهر الرياضي من فئة الـ SUV الفاخرة.

أبعاد وتصميم زيكر X موديل 2025

تأتي السيارة زيكر X موديل 2025 بأبعاد خارجية بلغت 4.432 مم للطول الكلي، و1.836 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.566 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.750 مم، ومساحة تخزين خلفية سعة 362 لترًا.

زيكر X موديل 2025

كما تأتي السيارة زيكر X موديل 2025 بمصابيح أمامية حادة الشكل، وإضاءة LED، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، وجنوط رياضية أنيقة، إلى جانب لمسات انسيابية تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

زيكر X موديل 2025

مواصفات زيكر X موديل 2025

تعتمد السيارة زيكر X موديل 2025 على 2 من المحركات، بقوة إجمالية قدرها 428 حصانًا، و543 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الدفع الكلي.

زيكر X موديل 2025

وتضم السيارة بطارية سعة 66 كيلوواط/ساعة، ومدى سير يصل إلى 400 كيلومتر، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية.

زيكر X موديل 2025

زودت السيارة زيكر X موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، كاميرا 540 درجة، مكابح الطوارئ الذاتية، مراقبة المنطقة العمياء، مكابح مانعة للانغلاق، 7 وسائد هوائية، مراقبة إجهاد السائق، تحديد المسار، شاشة مركزية 14.6 بوصة، نظام صوتي مكون من 13 مكبر، إضاءة محيطة 17 لون، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.