أداء كهربائي بمظهر رياضي.. ماذا تقدم زيكر X موديل 2025 الجديدة؟

تعد زيكر X موديل 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت عالميًا خلال الفترة الماضية، حيث تقدم تلك السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع الاعتماد على الطاقة الكهربائية، والمظهر الرياضي من فئة الـ SUV الفاخرة.
أبعاد وتصميم زيكر X موديل 2025
تأتي السيارة زيكر X موديل 2025 بأبعاد خارجية بلغت 4.432 مم للطول الكلي، و1.836 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.566 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.750 مم، ومساحة تخزين خلفية سعة 362 لترًا.
كما تأتي السيارة زيكر X موديل 2025 بمصابيح أمامية حادة الشكل، وإضاءة LED، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، وجنوط رياضية أنيقة، إلى جانب لمسات انسيابية تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.
مواصفات زيكر X موديل 2025
تعتمد السيارة زيكر X موديل 2025 على 2 من المحركات، بقوة إجمالية قدرها 428 حصانًا، و543 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الدفع الكلي.
وتضم السيارة بطارية سعة 66 كيلوواط/ساعة، ومدى سير يصل إلى 400 كيلومتر، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية.
زودت السيارة زيكر X موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، كاميرا 540 درجة، مكابح الطوارئ الذاتية، مراقبة المنطقة العمياء، مكابح مانعة للانغلاق، 7 وسائد هوائية، مراقبة إجهاد السائق، تحديد المسار، شاشة مركزية 14.6 بوصة، نظام صوتي مكون من 13 مكبر، إضاءة محيطة 17 لون، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.