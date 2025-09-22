قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون قبل الاعتراف بدولة فلسطين: مخط إسرائيل لتهجير سكان غزة جنون مطلق
الشهدي حكما للقاء الزمالك والجونة ومحمود ناجي للأهلي وحرس الحدود
كيفية الوضوء الصحيح.. خطوة بخطوة كما فعله النبي
ظل الرئيس.. 5 تحديات كبرى في انتظار سيد عبدالحفيظ داخل الأهلي
وفاة رضيع والتحقيقات جارية.. ذعر في إسرائيل بعد انتشار بكتيريا خطيرة بين الأطفال
منها شهادة عدم تعاطي المواد المخدرة.. الشروط الجديدة لإستخراج رخصة القيادة
مسلم يعلن إصابته بجلطة
عبد الله السعيد يفجر مفاجأة عن الاعتزال الدولي: أنا تحت أمر منتخب مصر
روسيا.. مصرع شخصين وإصابة 15 في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على القرم
مفاجأة.. هل عمومية الأهلي باطلة؟| جدل قانوني
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أداء كهربائي بمظهر رياضي.. ماذا تقدم زيكر X موديل 2025 الجديدة؟

زيكر X موديل 2025
زيكر X موديل 2025
صبري طلبه

تعد زيكر X موديل 2025 واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي طرحت عالميًا خلال الفترة الماضية، حيث تقدم تلك السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية، مع الاعتماد على الطاقة الكهربائية، والمظهر الرياضي من فئة الـ SUV الفاخرة.

أبعاد وتصميم زيكر X موديل 2025 

تأتي السيارة زيكر X موديل 2025 بأبعاد خارجية بلغت 4.432 مم للطول الكلي، و1.836 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1.566 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.750 مم، ومساحة تخزين خلفية سعة 362 لترًا.

 زيكر X موديل 2025 

كما تأتي السيارة زيكر X موديل 2025 بمصابيح أمامية حادة الشكل، وإضاءة LED، بالإضافة إلى سبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج، وجنوط رياضية أنيقة، إلى جانب لمسات انسيابية تمنحها الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 زيكر X موديل 2025 

مواصفات زيكر X موديل 2025 

تعتمد السيارة زيكر X موديل 2025 على 2 من المحركات، بقوة إجمالية قدرها 428 حصانًا، و543 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك، وتقنية الدفع الكلي.

 زيكر X موديل 2025 

وتضم السيارة بطارية سعة 66 كيلوواط/ساعة، ومدى سير يصل إلى 400 كيلومتر، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 3.8 ثانية.

 زيكر X موديل 2025 

زودت السيارة زيكر X موديل 2025 بعدد من التجهيزات منها، كاميرا 540 درجة، مكابح الطوارئ الذاتية، مراقبة المنطقة العمياء، مكابح مانعة للانغلاق، 7 وسائد هوائية، مراقبة إجهاد السائق، تحديد المسار، شاشة مركزية 14.6 بوصة، نظام صوتي مكون من 13 مكبر، إضاءة محيطة 17 لون، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

 زيكر X موديل 2025 
لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

وزير الصحة

خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات

مفتي الجمهورية

في اليوم العالمي للسلام.. مفتي الجمهورية: مشهد غزة اختبار للعالم

مبادرة صحح مفاهيمك

هذه المحافظات بدأت التنفيذ.. انطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" لدعم الهوية الوطنية.. صور

برنامج (مَعِين التُّراث) للطلاب الوافدين بالأزهر

أمين البحوث الإسلاميَّة يفتتح برنامج مَعِين التُّراث للطلاب الوافدين بالأزهر

رئيس جامعة المنيا يستقبل الطلاب بالهدايا: استمتعوا بالحياة الجامعية

بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا
بدء الدراسة بجامعة المنيا

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

المزيد