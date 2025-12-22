تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي يبحث عنها عدد كبير من المواطنون من محبي الساحرة المستديرة، لمشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، في ظل الترقب الكبير لانطلاق مشوار المنتخب الوطني في البطولة القارية، وسط توقعات بمتابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها، من عشاق كرة القدم.

وأعلنت شبكة beIN Sports ، المالكة لحقوق بث مباريات كأس أمم إفريقيا، القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي مباشر، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي



تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي على ملعب أغادير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وتنقلها شبكة beIN Sports عبر قنواتها المشفرة، حيث تم تخصيص قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة اللقاء.

وجاءت القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي كالتالي:

beIN SPORTS MAX 1

beIN SPORTS MAX 2

beIN SPORTS MAX 3

القنوات المفتوحة الناقلة لكأس أمم إفريقيا

لا توجد قنوات مفتوحة تبث مباريات كأس أمم إفريقيا 2025 بشكل فضائي مجاني داخل المنطقة العربية، حيث خصصت شبكة beIN Sports باقة beIN MAX المشفرة لنقل جميع مباريات البطولة.

وخارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمتلك بعض القنوات الأوروبية والإفريقية حقوق بث البطولة داخل نطاقها الجغرافي، من بينها قنوات في الجزائر والمغرب ومالي وعدد من الدول الأوروبية.

تردد القنوات الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2025

يمكن استقبال قنوات beIN SPORTS MAX عبر الأقمار الصناعية المختلفة، وجاءت أبرز الترددات كالتالي:

beIN SPORTS MAX نايل سات تردد 12245 استقطاب أفقي معدل ترميز 27500

beIN SPORTS MAX سهيل سات تردد 12245 استقطاب أفقي معدل ترميز 27500

كما يمكن استقبال بعض القنوات الأرضية داخل نطاقها الجغرافي، مثل المغربية الرياضية TNT والقناة الجزائرية الأرضية.

حسام حسن يعلن تشكيل المنتخب الوطني أمام زيمبابوي



وعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مباراة منتخب زيمبابوي التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم (الإثنين) على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثانية في النسخة رقم 35 لكأس الأمم الأفريقية.

التشكيل شهد عودة الثلاثي محمود حسن "تريزيجيه" وعمر مرموش والقائد محمد صلاح للتشكيل بعد غيابهم عن آخر لقاء تجريبي خاضه المنتخب أمام نظيره النيجيري على ملعب القاهرة الدولي في السادس عشر من ديسمبر الجاري.



وقد جاء التشكيل الأساسي والبدلاء على النحو التالي:

محمد الشناوي (23) ’ محمد هاني (3) ’ حسام عبد المجيد (4) ’ ياسر إبراهيم (6) ’ محمد حمدي (12)’ مروان عطية (19) ’ حمدي فتحي (14) ’ إمام عاشور (8) ’ محمود حسن "تريزيجيه" (7) ’ عمر مرموش (22) - محمد صلاح (10) .

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – رامي ربيعة (5) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - أحمد سيد "زيزو" (25) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

الجدير بالذكر أن المنتخب يخوض ثاني وثالث مواجهاته في المجموعة الثانية بتاريخ 26 و29 من ديسمبر الجاري أمام جنوب أفريقيا ثم أنجولا على ملعب أدار أيضاً.