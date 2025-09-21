قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول يوم دراسة.. يسهل على الطلبة كل ما هو عسير وصعب
الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية .. ضغوط متنامية وعزلة مُتزايدة لإسرائيل
مجانًا .. «النقل» تطلق المرحلة الثانية من برنامج تأهيل سائقي الحافلات والنقل الثقيل
نادر العشري: خوان بيزيرا عوّض رحيل زيزو وتألق مع الزمالك
الذكاء الاصطناعي يرسم ملامح مستقبل القطاع الصحي في مصر.. برلمانيون: خطوة استراتيجية لتطوير المنظومة الطبية
تزايد الأدلة ضد إسرائيل .. الأمم المتحدة تحذّر وتطالب «بوقف المذبحـ.ـة» في غزة
محمد صلاح: الجماعية وعدم وجود «النجم الأوحد» سر تميز الزمالك هذا الموسم
تحليل المخدرات شرط أساسي للسكن.. إجراءات غير مسبوقة في المدن الجامعية بأسوان
كأس إنتركونتيننتال.. وصول بعثة فريق بيراميدز إلي السعودية استعداداً لمواجهة أهلي جدة |شاهد
تعرّف على أسماء مُصابي حادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم»
ننشر الصور الأولى لحادث تصادم تريلا وميكروباص بطريق «إدفو/مرسى علم» وإصابة 16 شخصًا
اللعيبة بتبص لبعضها.. «شيكابالا»: «أوضة اللبس» هي المشكلة الحالية لـ الأهلي
ماذا تقدم كيا كرنفال هاي ليموزين 2026.. وكم أسعارها؟

كيا كرنفال هاي ليموزين 2026
كيا كرنفال هاي ليموزين 2026
صبري طلبه

تعزز كيا الكورية الجنوبية من تألقها في عالم السيارات العائلية الفاخرة، وإذا تحدثنا عن هذه الفئة لابد أن نذكر الأيقونة كارنفال، والتي قدمت بتقنيات اعلى تحت اسم هاي ليموزين 2026.

جاءت السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2026 بعدد من التجهيزات الداخلية الأنيقة، والتي تضيف لمسات جمالية وفخامة فريدة، حيث تضم السيارة شاشة عملاقة بالجزء الخلفي يصل قياسها إلى 21.5 بوصة، وإضاءة محيطة متعددة الألوان، شاحن لاسلكي.

كيا كرنفال هاي ليموزين 2026

وزودت كيا كرنفال هاي ليموزين 2026 بمكيف هواء أوتوماتيك متعدد المناطق، مقاعد ذات تحكم كهربائي من الجلد الفاخر، مع القدرة على اختيار أوضاع الجلوس وخاصية التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى ذاكرة، وثلاجة صغيرة للمشروبات، وطاولة قابلة للطي.

كيا كرنفال هاي ليموزين 2026

تتسع مقصورة السيارة إلى 7 مقاعد حسب الفئة وهو ما يعكس الاطلالة الخارجية الخاصة بالتصميم، حيث تقدم السيارة بمظهر طويل نسبة للفئة العائلية، بالإضافة إلى مقدمة عصرية ذات مصابيح LED، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية، حساسات حركة بالجزء الأمامي والخلفي وكاميرا 360 درجة.

كيا كرنفال هاي ليموزين 2026

القدرات الفنية للسيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2026

تأتي السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2026 بمحرك سداسي الاسطوانات V6، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 290 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، بالاضافة إلى خيار اخر يتضمن نقنيات الدفع الهجين ذاتي الشحن، من محرك 1600 سي سي، يضخ 242 حصانًا.

كيا كرنفال هاي ليموزين 2026

أسعار كيا كرنفال هاي ليموزين 2026 

تبدأ أسعار السيارة كيا كرنفال هاي ليموزين 2026 في السوق الكوري الجنوبي من 45,900 دولار أمريكي، وصولاً إلى 70,900 دولار أمريكي حسب الفئة.

