السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل

في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تبذل وزارة الداخلية جهودًا متواصلة لتحديث آليات العمل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، ويأتي السجل المدني الذكي المتنقل كإحدى المبادرات الرائدة التي تعكس هذا التوجه، حيث يسهم في إيصال الخدمات الأساسية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية ويحقق سهولة الحصول على الوثائق الرسمية.

استراتيجية وزارة الداخلية لتيسير الخدمات

تندرج خدمة السجل المدني الذكي المتنقل ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى التيسير على المواطنين وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، إذ تحرص مصلحة الأحوال المدنية على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة سكان المناطق النائية والقرى، إلى جانب كبار السن وذوي الهمم، بهدف تمكينهم من الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمقار السجلات المدنية.

وحدة متكاملة بأحدث التقنيات

يمثل السجل المدني الذكي المتنقل وحدة متكاملة مجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية وقواعد البيانات المؤمنة، ما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة عالية ودقة تامة، ويعكس حرص الدولة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

استخراج الوثائق بسهولة وسرعة

تتيح الخدمة استخراج عدد كبير من الوثائق الرسمية بسهولة وسرعة، من بينها بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، بالإضافة إلى القيود العائلية والفردية، وجميع هذه الوثائق معتمدة وصالحة للتعامل الرسمي لدى مختلف الجهات.

سيارات مجهزة ومنظومة إلكترونية مؤمنة

تعتمد خدمة السجل المدني الذكي المتنقل على سيارات مجهزة تقنيًا تضم أجهزة تصوير وطباعة وبصمة رقمية، وتكون متصلة مباشرة بقواعد بيانات الأحوال المدنية، الأمر الذي يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الطلبات، كما يقوم العاملون داخل هذه الوحدات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تراعي أعلى معايير الجودة والأمان.

تخفيف التكدس وتوفير الوقت والجهد

تسهم هذه الخدمة بشكل واضح في تقليل التكدس داخل مقار الأحوال المدنية، وتوفر الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب ما تحمله من بُعد إنساني واجتماعي يعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمات تراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا وتضع المواطن في صدارة أولوياتها.

خطة زمنية لتغطية مختلف المناطق

يتم الدفع بالسجلات المدنية المتنقلة وفق خطة زمنية محددة، وبالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بما يهدف إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في مختلف أنحاء الجمهورية.

التوسع في الخدمة ودعم التحول الرقمي

تؤكد وزارة الداخلية أن التوسع في تشغيل السجل المدني الذكي المتنقل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الأداء الشرطي والخدمي، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات لجميع المواطنين.