قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدل الأمريكية تعيد نشر صور ترامب مع تاجر الجنس الأشهر عالميا
الشمالي والجنوبي.. رفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري
بحضور وزير الأوقاف.. اليوم صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي عقب الظهر بمسجد الحسين
الجو قلب شتوي من جديد| أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل

السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
ولاء خنيزي

في إطار سعي الدولة إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تبذل وزارة الداخلية جهودًا متواصلة لتحديث آليات العمل وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، ويأتي السجل المدني الذكي المتنقل كإحدى المبادرات الرائدة التي تعكس هذا التوجه، حيث يسهم في إيصال الخدمات الأساسية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، بما يعزز مفهوم العدالة الاجتماعية ويحقق سهولة الحصول على الوثائق الرسمية.

استراتيجية وزارة الداخلية لتيسير الخدمات

تندرج خدمة السجل المدني الذكي المتنقل ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى التيسير على المواطنين وتطوير منظومة الخدمات الحكومية، إذ تحرص مصلحة الأحوال المدنية على الوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة سكان المناطق النائية والقرى، إلى جانب كبار السن وذوي الهمم، بهدف تمكينهم من الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الانتقال لمقار السجلات المدنية.

وحدة متكاملة بأحدث التقنيات

يمثل السجل المدني الذكي المتنقل وحدة متكاملة مجهزة بأحدث الأنظمة التكنولوجية وقواعد البيانات المؤمنة، ما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة عالية ودقة تامة، ويعكس حرص الدولة على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

استخراج الوثائق بسهولة وسرعة

تتيح الخدمة استخراج عدد كبير من الوثائق الرسمية بسهولة وسرعة، من بينها بطاقات الرقم القومي، وشهادات الميلاد والوفاة، وقسائم الزواج والطلاق، بالإضافة إلى القيود العائلية والفردية، وجميع هذه الوثائق معتمدة وصالحة للتعامل الرسمي لدى مختلف الجهات.

سيارات مجهزة ومنظومة إلكترونية مؤمنة

تعتمد خدمة السجل المدني الذكي المتنقل على سيارات مجهزة تقنيًا تضم أجهزة تصوير وطباعة وبصمة رقمية، وتكون متصلة مباشرة بقواعد بيانات الأحوال المدنية، الأمر الذي يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الطلبات، كما يقوم العاملون داخل هذه الوحدات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تراعي أعلى معايير الجودة والأمان.

تخفيف التكدس وتوفير الوقت والجهد

تسهم هذه الخدمة بشكل واضح في تقليل التكدس داخل مقار الأحوال المدنية، وتوفر الوقت والجهد على المواطنين، إلى جانب ما تحمله من بُعد إنساني واجتماعي يعكس اهتمام الدولة بتقديم خدمات تراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا وتضع المواطن في صدارة أولوياتها.

خطة زمنية لتغطية مختلف المناطق

يتم الدفع بالسجلات المدنية المتنقلة وفق خطة زمنية محددة، وبالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، بما يهدف إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في مختلف أنحاء الجمهورية.

التوسع في الخدمة ودعم التحول الرقمي

تؤكد وزارة الداخلية أن التوسع في تشغيل السجل المدني الذكي المتنقل يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الأداء الشرطي والخدمي، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة، بما يواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق العدالة في إتاحة الخدمات لجميع المواطنين.

السجل المدني السجل المدني الذكي السجل المدني الذكي المتنقل الخدمات الحكومية تقديم الخدمات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يقود مركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك

محافظ أسيوط يقود مركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يعلن عن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد

صورة موضوعية

انطلاق دورة تدريبية لشرح قانون التأمينات بديوان عام البحر الأحمر

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد