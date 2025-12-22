قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم .. واصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقراره قبل بداية تعاملات اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة مساء أمس الأحد على المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

هذا الاستقرار يجيء بعد تسجيل انخفاض ملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه داخل 10 بنوك بنهاية تعاملات أمس، وهو ما دفع شريحة واسعة من المواطنين والمتعاملين في الأسواق المالية إلى تكثيف البحث عن سعر الدولار اليوم في البنوك، خاصة في ظل الاهتمام المستمر بحركة سعر الصرف وتأثيرها المباشر على الأسعار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الدولار

استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم حالة من الثبات النسبي، دون تسجيل أي تحركات جديدة مقارنة بآخر انخفاض تم تسجيله، حيث أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن البنوك أن الأسعار الحالية جاءت متطابقة في عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، ويعكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء في سوق الصرف بعد تراجع الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات أمس، وفق ما أظهرته شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، وذلك بعد تراجع قدره 3 قروش للشراء والبيع، وهي نفس الأسعار التي أعلنها بنك مصر، ما يعكس استمرار توحيد مستويات سعر الصرف بين أكبر بنكين حكوميين في السوق المصرفية المصرية، وهو ما يساهم في تعزيز حالة الاستقرار لدى المتعاملين.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي

جاء سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة عند مستوى 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع، فيما سجل البنك التجاري الدولي سعر 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع، ويعد البنك التجاري الدولي من البنوك الخاصة التي تحظى بمتابعة واسعة من جانب المستثمرين والعملاء نظرًا لحجم تعاملاته الكبير.

سعر الدولار اليوم في بنك البركة وبنك قناة السويس

أعلن بنك البركة سعر الدولار اليوم عند 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع، بينما سجل بنك قناة السويس سعر 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع، وهو التراجع الأكبر بين البنوك المذكورة، ما يعكس اختلافًا نسبيًا في وتيرة التحركات السعرية من بنك إلى آخر.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول وبنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول 47.45 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و47.5 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش، وهو ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في سعر البيع مقارنة بعدد من البنوك الأخرى، فيما أعلن بنك الإسكندرية سعر 47.5 جنيه للشراء و47.6 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع، مواكبًا بذلك الاتجاه العام للاستقرار في السوق.

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان ومصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع، بينما سجل مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع، ليظل بذلك من بين أعلى أسعار الدولار المعلنة في البنوك خلال تعاملات اليوم.

تحركات سعر الدولار وتأثيرها على السوق

يحظى سعر الدولار مقابل الجنيه باهتمام كبير من جانب المواطنين، سواء لأغراض الاستيراد أو السفر أو الادخار، كما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة تلك المرتبطة بالاستيراد، ويأتي الاستقرار الحالي في سعر الدولار بعد الهبوط الأخير ليمنح الأسواق قدرًا من التوازن النسبي، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لأي تغيرات جديدة قد تطرأ خلال الأيام المقبلة.

متابعة يومية واهتمام متزايد بأسعار الصرف

تتصدر عبارات البحث المرتبطة بسعر الدولار اليوم في البنوك محركات البحث بشكل يومي، خاصة مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها سوق الصرف من وقت لآخر، ويحرص المواطنون على مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة لاختيار أفضل سعر للشراء أو البيع، في ظل إتاحة تحديثات لحظية عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

توقعات المتعاملين خلال الفترة المقبلة

يراقب المتعاملون في السوق المصرفية تحركات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة بحذر، في ظل استمرار حالة الاستقرار الحالية، ويأمل كثيرون في استمرار هذا الهدوء بما ينعكس إيجابًا على الأسواق المحلية، ويحد من التقلبات التي تؤثر على الأسعار والقوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع قرب نهاية العام.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار الاثنين 22 ديسمبر 2025 الدولار اليوم في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر أسعار العملات اليوم في مصر

