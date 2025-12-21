قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملخص الشوط الأول.. منتخب المغرب يفشل في فك لغز دفاع جزر القمر
الصور هتصدمك.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام
صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن
ركلة جزاء ضائعة وإصابة.. شوط أول سلبي بين المغرب وجزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
تعرف علي أبرز أرقام مواجهة انجولا وجنوب أفريقيا قبل موقعة أمم أفريقيا
جيشكم هو جيش الشعب.. القوات المسلحة تنفى منح امتيازات لضباطها بالمخالفة للدستور وتحذر من العناصر المناوئة
مدير تحرير الأهرام: القاهرة تقود التحرك الدولي لضمان تنفيذ اتفاق التهدئة في غزة
البترول: ضبط متهمين بالاستيلاء على كميات كبيرة من الوقود بأحد المستودعات
شيكوبانزا يسعي لفك عقد أنجولا أمام جنوب أفريقيا ببطولة الأمم
وفاة الشيخ منصور الرفاعي عبيد بعد رحلة عطاء بخدمة كتاب الله.. معلومات لا تعرفها عنه
بيان عاجل للقوات المسلحة لـ المصريين: جيشكم هو جيش الشعب
برشلونة يعلن إصابة مدافعه بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الأحد في مصر نحو  47.55 جنيه.

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ختام تعاملات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار 

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني،  الأهلي الكويتي) نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (القاهرة، المصري الخليجي ) عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، قطر الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية) لنحو  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصرف العربي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، ميد بنك، تنمية الصادرات) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، البركة) لنحو47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول،  أبوظبي التجاري)  لنحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، كريدي أجريكول) لحوالي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو  47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

هبط  سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو 47.48 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد 

47.55 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.50 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار سعر الدولار بنوك القطاع الخاص بنك قطر الوطني بنك نكست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

ترشيحاتنا

أرشيفية

دوي انفجارين كبيرين في بلدة مارون الراس جنوب لبنان

بوتين

بوتين: التعاون داخل الاتحاد الأوراسي يعزز نمو الدول الأعضاء ويحسن مستوى معيشة المواطنين

الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي

الكرملين: روسيا تدرس مقترحات خطة السلام بناء على اتصالاتها في ميامي

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد