أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 حالة من الهدوء النسبي، عقب الارتفاع الذي سجلته السوق المحلية خلال تعاملات أمس السبت، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبورصات العالمية.

وجاء هذا الاستقرار بعد أن حققت أسعار الذهب مكاسب ملحوظة على مدار الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بنحو 0.8%، بينما صعدت الأوقية في البورصات العالمية بنسبة تقارب 1%، مدفوعة بتزايد التوقعات باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اتباع سياسة نقدية تيسيرية خلال العام المقبل.

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الذهب اليوم الأحد 21-12-2025، ضمن نشرته الخدمية.



بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4308 دولارات



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4338 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 5790 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24



أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6617 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 46.320 ألف جنيه.

توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.



في المقابل، يُرجّح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل. ورغم التوقعات بدعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي لأسواق الأسهم حتى عام 2026، فإن تصاعد المخاطر في سوق الأسهم يعزز من جاذبية الذهب كأداة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية.



ورغم الطلب القوي وغير المسبوق على الذهب هذا العام، لا تزال حيازاته تمثل نسبة محدودة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما يفتح المجال أمام تدفقات استثمارية إضافية مستقبلًا.



ولا يزال عدد من المحللين يستهدفون وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، بينما تتراوح التوقعات لأسعار الفضة بين 75 و80 دولارًا للأوقية، مع ترجيحات أكثر تفاؤلًا بوصولها إلى 100 دولار.

ووفقًا للبيانات، سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا تراكميًا بنحو 2050 جنيهًا منذ بداية عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 55%، في حين قفزت الأوقية عالميًا بنحو 1715 دولارًا، وبنسبة 65%، محققة بذلك أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1979. ويعزى هذا الأداء القوي إلى زيادة مشتريات البنوك المركزية في إطار تقليص الاعتماد على الدولار، إلى جانب تصاعد معدلات التضخم عالميًا، وما تبعها من توجه لخفض أسعار الفائدة.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، واصلت أسعار الذهب العالمية صعودها لتلامس الأوقية أعلى مستوياتها عند 4374 دولارًا يوم الخميس، مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام عند 4381 دولارًا، وذلك رغم ارتفاع عوائد السندات العالمية. وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بصدور بيانات اقتصادية أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب انخفاض طفيف في توقعات التضخم، ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.