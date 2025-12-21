رسميا.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم الأحد

تباين سعر الدولار في البنوك مستهل تعاملات الأسبوع الجاري. يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

تباين سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(مصرف أبوظبي الإسلامي، الكويت الوطني، الأهلي الكويتي) نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (القاهرة، المصري الخليجي ) عند 47.53 جنيه للشراء و47.63 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك ( نكست، قطر الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية) لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع

انخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (العربي الأفريقي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، المصرف العربي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، ميد بنك، تنمية الصادرات) نحو 47.50 جنيه للشراء و47.60 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك(فيصل الإسلامي، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان، العقاري المصري العربي، البركة) لنحو47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري) لنحو 47.47 جنيه للشراء و47.57 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، كريدي أجريكول) لحوالي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي نحو 47.48 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

47.55 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأحد

47.50 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم الأحد

47.55 جنيه.