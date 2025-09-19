بروتون ساجا 2025 كسر زيرو.. أرخص سيارة أوتوماتيك| صور

تعد بروتون ساجا من أرخص المركبات المقدمة في السوق المصري للسيارات المستعملة بين موديلات 2025، ضمن فئة السيدان ذات الناقل الأوتوماتيكي، مع مفهوم الخمس مقاعد.

وظهرت ضمن طرازات كسر الزيرو في سوق المستعمل بسعر يبلغ 600 ألف جنيه، مع حالة الفبريكا بالكامل، بالإضافة إلى خوض عدد بسيط من الكيلومترات.

بروتون ساجا

وننصح المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية متابعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل، بالإضافة إلى الكشف الشامل على السيارة فيما يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

محرك وأداء بروتون ساجا

دعمت بروتون ساجا بناقل سرعات أوتوماتيكي 4 غيار مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

بروتون ساجا

تجهيزات ومواصفات بروتون ساجا

ترتكز بروتون ساجا على جنوط 15 بوصة، بالإضافة إلى واجهة حادة الشكل، مع مصابيح ضباب وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مرايات كهربائية جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، وتصميم السيدان صاحب الـ 5 أبواب مع حساب السعة الخلفية للتخزين.

وتضم بروتون ساجا شاشة تعمل باللمس 7 بوصة تدعم التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، وحساسات ركن، مع فرامل بنظام ABS مانع الانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، ووسائد هوائية بعدد 2 للحماية من التصادم.

تحتوي سيارة بروتون ساجا على مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، مدخل USB، بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتأتي السيارة بقدرات اقتصادية من ناحية توفير الوقود، حيث تستهلك 5.7 لتر من البنزين عند خوض مسافة 100 كيلومتر.