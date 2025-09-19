أخبار السيارات| 5 هاتشباك في السوق المصري بالأسعار ..7 نصائح لحماية الإطارات من التلف

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



سوق المستعمل.. سعر أوبل موكا الرياضية 2024

قدمت أوبل الألمانية مجموعة من اصداراتها المتنوعة في السوق المصري، باختلاف الموديلات والتجهيزات الفنية والتقنية، بالإضافة إلى تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، منها السيارات الرياضية.

بتعاون شاومي وهواوي.. الكشف عن تويوتا BZ7 الكهربائية الجديدة

كشفت تويوتا عن نسختها الجديدة BZ7 والتي تنتمي إلى فئة السيدان الكهربائية، وانطلقت هذه النسخة مع شراكة صينية تتمثل في 3 شركات هم شاومي وهواوي، بالإضافة إلى جي اي سي.

7 نصائح لحماية إطارات السيارات من التلف والمخاطر

تعتبر إطارات السيارات من أهم عناصر الأمان والحماية على الطريق، حيث تعد حلقة الوصل بين المنظومة الحركية والطريق ، وأي خلل بها قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة أثناء القيادة.



5 سيارات هاتشباك في السوق المصري.. بالأسعار

يضم السوق المصري للسيارات مجموعة كبيرة ومتنوعة من طرازات الهاتشباك، التي استطاعت أن تحقق شهرة واسعة منذ انطلاقها.

هيونداي النترا AD موديل 2025 كسر زيرو.. بهذا السعر

يضم سوق السيارات في مصر، مجموعة متنوعة من طرازات هيونداي الكورية الجنوبية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة باختلاف الأجيال الموديلات المقدمة، منها إصدارات إلنترا.

مواصفات وأسعار هونشي HS7 موديل 2025 في السوق السعودي| صور

تعزز هونشي الصينية من تألقها في السوق السعودي، بعد طرح السيارة HS7 موديل 2025، والتي تعد واحدة من أفخم السيارات المقدمة مع الصانع الصيني، مع تمتعها بعدد من التجهيزات، وتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

بمساحة عائلية.. جيتور X90 PLUS أعلى فئة| أسعار سوق المستعمل

تعد X90 PLUS من أبرز السيارات التي قدمتها جيتور الصينية في مصر، نسبة إلى التجهيزات التجهيزات الفنية والتقنيات، إلى جانب نقطة مميزة تتشكل حول المساحة، حيث تنتمي إلى الفئة العائلية، مع تصميم رياضي ضمن إصدارات الـ SUV.