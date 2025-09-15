بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

يبحث الكثير من السائقين الجدد عن سيارة متقاربة الأبعاد، أو تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، نسبة إلى سهولة عملية الاصطفاف مقارنة بغيرها، بالإضافة إلى اقتراب هذه الفئة إلى الجانب الاقتصادي في بعض الموديلات.

وتعد السيارة سوزوكي إسبريسو من أرخص سيارات الهاتشباك التي قدمت محليًا، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا ضمن موديلات 2022 بسعر يبلغ 420 ألف جنيه.

سوزوكي إسبريسو

وننصح الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية المقارنة الجيدة لمتوسط الأسعار بما يتناسب من الموديلات والخيارات المطروحة، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

مواصفات سوزوكي إسبريسو 2022

تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو 2022 على محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال 5 غيار.

تأتي السيارة سوزوكي إسبريسو بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستهلك 4.6 لتر من البنزين، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، مما يجعلها احد ابرز الاصدارات الموفرة في الوقود.

صممت السيارة بإطلالة الهاتشباك، حيث ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2380 مم، وبنسبة طول كلي يبلغ 3565 مم، و1520 مم للعرض الكلي، وبارتفاع كلي يبلغ 1549 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 180 مم، وتصميم رباعي الأبواب إضافة إلى باب خلفي خاص بمساحة التخزين.

زودت السيارة سوزوكي إسبريسو بمستشعرات ركن خلفية، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX، منفذ طاقة، مكبرات صوتية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق، عداد رقمي، مكيف هواء يدوي.