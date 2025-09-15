قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يجمد مستحقات لاعبيه بعد نزيف النقاط في الدوري
توافق بين الرئيسين السيسي وبزشكيان على ضرورة مواصلة التشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية
الصدمات النفسية تلاحق جنود الاحتلال.. قناص يفضح الثمن الخفي للحروب الإسرائيلية
تحذير للنساء .. أمين الفتوى يعلق على ترند تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي
أحمد موسى: خطاب السيسي في قمة الدوحة حمل رسائل تحذيرية نارية ووضع معاهدة السلام على المحك
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي أحدثت صدى واسعا في إسرائيل وحملت رسائل ردع قوية
أحمد موسى: مشاركة مصر في قمة الدوحة تؤكد دعمها لقطر ومواجهة العدوان الإسرائيلي
أحمد موسى: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة أحدثت زلزالًا داخل إسرائيل
أحمد موسى: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية والرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة
تقرير: نتنياهو اتصل بترامب قبل 51 دقيقة من الهجوم على قادة حماس في قطر
أمين الفتوى: الاقتراض لتجهيز البنات لا يجوز إلا للضرورة القصوى
إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

سوزوكي إسبريسو
سوزوكي إسبريسو

يبحث الكثير من السائقين الجدد عن سيارة متقاربة الأبعاد، أو تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، نسبة إلى سهولة عملية الاصطفاف مقارنة بغيرها، بالإضافة إلى اقتراب هذه الفئة إلى الجانب الاقتصادي في بعض الموديلات.

وتعد السيارة سوزوكي إسبريسو من أرخص سيارات الهاتشباك التي قدمت محليًا، والتي ظهرت في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا ضمن موديلات 2022 بسعر يبلغ 420 ألف جنيه.

سوزوكي إسبريسو 

وننصح الراغبين في فرصة شراء سيارة مستعملة، بأهمية المقارنة الجيدة لمتوسط الأسعار بما يتناسب من الموديلات والخيارات المطروحة، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

مواصفات سوزوكي إسبريسو 2022

تعتمد السيارة سوزوكي إسبريسو 2022 على محرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات مانيوال 5 غيار.

سوزوكي إسبريسو 

تأتي السيارة سوزوكي إسبريسو بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستهلك 4.6 لتر من البنزين، عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر، مما يجعلها احد ابرز الاصدارات الموفرة في الوقود.

سوزوكي إسبريسو 

صممت السيارة بإطلالة الهاتشباك، حيث ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2380 مم، وبنسبة طول كلي يبلغ 3565 مم، و1520 مم للعرض الكلي، وبارتفاع كلي يبلغ 1549 مم، مع خلوص أرضي يبلغ 180 مم، وتصميم رباعي الأبواب إضافة إلى باب خلفي خاص بمساحة التخزين.

سوزوكي إسبريسو 

زودت السيارة سوزوكي إسبريسو بمستشعرات ركن خلفية، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX، منفذ طاقة، مكبرات صوتية، قفل مركزي للأبواب، ريموت للتحكم، نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق، عداد رقمي، مكيف هواء يدوي.

سوزوكي إسبريسو سوزوكي إسبريسو سعر سوزوكي إسبريسو سعر سوزوكي إسبريسو 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة

تأخير الساعة 60 دقيقة قبل المدارس؟.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

الرئيس السوري

سابقة تاريخية في القمم العربية والعالمية.. كلمة الرئيس السوري تستغرق دقيقة واحدة | شاهد

بنيامين نتنياهو

حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

أرشيفية

أول شرخ في اتفاقيات إبراهيم.. سفير البحرين يغادر إسرائيل في صمت

محمود الخطيب

تفاصيل قرارات الخطيب بالأهلي بعد التعادل مع إنبي

سلوت ومحمد صلاح

بعد هدفه القاتل .. سلوت يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

فارس حميدة

النفسية بعافية.. مطرب المهرجانات المعتزل فارس حميدة يعود بألبوم جديد

ترشيحاتنا

مدينة غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مدينة غزة بالقوة

نتنياهو وترامب

كشف المستور.. نتنياهو أبلغ ترامب بعزمه قصف الدوحة قبل العدوان بساعة

نتنياهو

نتياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

بالصور

العمل من المنزل.. كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟
العمل من المنزل..كيف تحققين دخلًا ثابتًا دون إرهاق؟

زي المحترفين.. طريقة عمل اللقيمات السعودية

اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية
اللقيمات السعودية

تساقط الشعر | تجنبي التوتر والضغط النفسى .. 10 نصائح لاستعادة حيويته

10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته
10 نصائح ذهبية لاستعادة قوة شعرك وحيويته

طريقة عمل الدجاج بالبطاطس والكريمة

الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة
الدجاج بالبطاطس والكريمة

فيديو

الذهب أم العقارات

الذهب أم العقارات.. شوف نجيب ساويرس بينصحك تستثمر في إيه

مصطفي غريب وهيفاء وهبي

كتب كتابنا النهاردة.. مصطفى غريب يثير الضحك بصورة مع هيفاء وهبي

القوات المسلحة

قبول الدفعة 1 إناث بالصفة العسكرية والدفعة 1 ذكور وإناث بالصفة المدنية من حملة الثانوية المختلفة للالتحاق بكلية الطب بالقوات المسلحة

شذى

شذى: لم أمتلك الخبرة الكافية في الماضي لاستغلال موهبتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

المزيد