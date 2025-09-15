قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
درع عربي موحد .. هل يتحقق حلم القوة المشتركة بعد عقود من التعطيل؟
انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟
ماذا نقول عند الدعاء للميت؟.. 3 أدعية من سنة النبي
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موعد إطلاق لكزس IS موديل 2026 الجديدة.. أبرز ما تقدمه

لكزس IS
لكزس IS
صبري طلبه

حصلت السيارة لكزس IS على بعض تحديثات جديدة ضمن مفهوم "فيس ليفت" موديل 2026، والتي من المقرر انطلاقها في بعض الأسواق المحددة مع بداية العام القادم، وهذه التحديثات لا تعد انطلاق جيل جديد، بل تأتي بلمسة جديدة تعزز من تواجد تلك السيارة، والتي باتت من أشهر إصدارات السيدان التي تقدمها لكزس.

مواصفات وأداء لكزس IS

تأتي السيارة لكزس IS بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 315 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

لكزس IS

كما تقدم السيارة لكزس IS بمحرك اخر رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، بقدرات فنية هجينة، حيث يتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 220 حصانًا، و221 نيوتن متر من عزم الدوران.

لكزس IS

تجهيزات لكزس IS

تم تبديل فتحات مكيف الهواء الدائرية باخرى ذات مظهر حاد، مع إزالة الساعة التناظرية ذات الاطلالة الكلاسيكية، بينما تضم الشاشة القياسية لاصدار لكزس IS، مع شاشة اخرى للعدادات الرقمية قايسها 12.3 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقاعد اقرب للرياضية، شاحن لاسلكي للهواتف.

لكزس IS

المظهر الخارجي للسيارة لكزس IS يوحي بالشراسة، حيث تنتمي السيارة إلى فئة السيدان الرياضية، وتقدم بمقدمة حادة الشكل مع مصابيح عدوانية، وإضاءة LED، وشبكة كبيرة باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى منظومة عادم ثنائية، سبويلر، كاميرا أمامية وخلفية، حساسات حركة.

لكزس IS
لكزس لكزس IS مواصفات  لكزس IS السيارة لكزس IS سيارة لكزس IS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

حالة الطقس

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة خلال الساعات المقبلة

ارتفاع جديد .. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 15 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 15 سبتمبر 2025

ترشيحاتنا

قراءة القرآن

ماذا تفعل المرأة الكبيرة التي لا تستطيع قراءة القرآن؟.. الحل الشرعي

خلال البرنامج التدريبي

ثلاث محاضرات علمية في اليوم الأول لبرنامج دار الإفتاء التدريبي للباحثين الماليزيين حول منهجية الفتوى.. صور

الإفتاء

أمين الإفتاء: قيمة الإنسان عند الله لا تقدر بالمال بل بما قدمه للناس

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد