موعد إطلاق لكزس IS موديل 2026 الجديدة.. أبرز ما تقدمه

حصلت السيارة لكزس IS على بعض تحديثات جديدة ضمن مفهوم "فيس ليفت" موديل 2026، والتي من المقرر انطلاقها في بعض الأسواق المحددة مع بداية العام القادم، وهذه التحديثات لا تعد انطلاق جيل جديد، بل تأتي بلمسة جديدة تعزز من تواجد تلك السيارة، والتي باتت من أشهر إصدارات السيدان التي تقدمها لكزس.

مواصفات وأداء لكزس IS

تأتي السيارة لكزس IS بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 315 حصانًا، و380 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

لكزس IS

كما تقدم السيارة لكزس IS بمحرك اخر رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، بقدرات فنية هجينة، حيث يتمكن من ضخ قوة إجمالية بلغت 220 حصانًا، و221 نيوتن متر من عزم الدوران.

لكزس IS

تجهيزات لكزس IS

تم تبديل فتحات مكيف الهواء الدائرية باخرى ذات مظهر حاد، مع إزالة الساعة التناظرية ذات الاطلالة الكلاسيكية، بينما تضم الشاشة القياسية لاصدار لكزس IS، مع شاشة اخرى للعدادات الرقمية قايسها 12.3 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مقاعد اقرب للرياضية، شاحن لاسلكي للهواتف.

لكزس IS

المظهر الخارجي للسيارة لكزس IS يوحي بالشراسة، حيث تنتمي السيارة إلى فئة السيدان الرياضية، وتقدم بمقدمة حادة الشكل مع مصابيح عدوانية، وإضاءة LED، وشبكة كبيرة باللون الأسود متعددة الفتحات الهوائية، وجنوط رياضية، بالإضافة إلى منظومة عادم ثنائية، سبويلر، كاميرا أمامية وخلفية، حساسات حركة.