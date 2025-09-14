بمدى مذهل.. أحدث إصدار هجين من Xpeng | صور

تعزز Xpeng الصينية من تألقها في مجال صناعة السيارات، وظهر ذلك من خلال النسخة الجديدة صاحبة اللقب X9 EREV ذات القدرات الهجينة والمظهر الرياضي، على الرغم أن السيارة مازالت تحمل الكثير من التمويهات.

وتشير التوقعات أن السيارة Xpeng طراز X9 EREV، سيتم اطلاقها في الربع الرابع من العام الجاري، حيث يتم الكشف عن مظهرها الكلي وكامل التقنيات والمواصفات في هذا الموعد، والذي سيحدد أيضًا قيمتها السعرية المقررة.

Xpeng X9 EREV

مدى مميز لسيارة X9 EREV

تحقق السيارة مدى كهربائياً يبلغ 280 ميل، أي ما يعادل 450 كيلومتر للشحنة الواحدة، وفقًا لدورة CLTC، وبعد بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT، ولكن هذا المدى ليس النهائي، فمن خلال التقنية الهجينة يمكن للسيارة أن تقطع مدى يقدر إجماليًا بحوالي 994 ميل، ما يعادل 1.600 كيلومتر.

Xpeng X9 EREV

وتأتي السيارة Xpeng X9 EREV ببطارية سعة 63.3 كيلوواط في الساعة، حيث تعتمد السيارة أيضًا على محرك تيربو بنزين سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع الاعتماد على منصة SEPA 3.0 Kunpeng AI.

Xpeng X9 EREV

ملامح Xpeng X9 EREV

على الرغم أن السيارة لم يتم الكشف عن ملامحها الداخلية أو الخارجية، ولكنها تتميز بتصميم رياضي، ويبدو أنها ستتمتع بمساحة رحبة من الداخل، مع وجود جنوط رياضية خارجية ومصابيح تحمل الطابع الحاد، ولا شك أن اصدارات Xpeng تضم باقة من التجهيزات التقنية والتي تتضمن أدوات المساعدة والرفاهية مع عناصر الحماية والأمان وهو متوقع أن نجده بشكل مطور في نسخة X9 EREV الجديدة.