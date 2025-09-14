قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعو دول الناتو لوقف استيراد النفط الروسي ويلوح برسوم جمركية كبيرة ضد الصين
الفرصة الأخيرة.. آخر موعد لحجز شقق «سكن لكل المصريين7» لمحدودي ومتوسطي الدخل
دعاء جميل في جوف الليل .. يغفر ذنبك ويقضي حاجتك
بعد تصدّر الزمالك .. خالد الغندور يسخر من ترتيب الأهلي في الدوري
قرار مفاجئ | «الخطيب» ينسحب من انتخابات الأهلي لهذا السبب
ريال مدريد يواصل الصدارة بالعلامة الكاملة.. تعرف على ترتيب الدوري الإسباني
عملان يُدخِلانك الجنة ويُبعِدانك عن النار.. تعرّف عليهما
جمال عبد الحميد: سأصوت لحازم إمام إذا ترشح لرئاسة الزمالك
مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي
اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر
البيان الختامي لـ «الاتحاد من أجل المتوسط»: حل الدولتين أساس السلام ورفض الممارسات الإجرامية لإسرائيل
حقوقك كاملة في البيع والشراء.. متى يحق للمستهلك استرجاع أمواله وفقًا للقانون؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى مذهل.. أحدث إصدار هجين من Xpeng | صور

 Xpeng X9 EREV
 Xpeng X9 EREV
صبري طلبه

تعزز Xpeng الصينية من تألقها في مجال صناعة السيارات، وظهر ذلك من خلال النسخة الجديدة  صاحبة اللقب X9 EREV ذات القدرات الهجينة والمظهر الرياضي، على الرغم أن السيارة مازالت تحمل الكثير من التمويهات.

وتشير التوقعات أن السيارة Xpeng طراز X9 EREV، سيتم اطلاقها في الربع الرابع من العام الجاري، حيث يتم الكشف عن مظهرها الكلي وكامل التقنيات والمواصفات في هذا الموعد، والذي سيحدد أيضًا قيمتها السعرية المقررة.

 Xpeng X9 EREV

مدى مميز لسيارة X9 EREV

تحقق السيارة مدى كهربائياً يبلغ 280 ميل، أي ما يعادل 450 كيلومتر للشحنة الواحدة، وفقًا لدورة CLTC، وبعد بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية MIIT، ولكن هذا المدى ليس النهائي، فمن خلال التقنية الهجينة يمكن للسيارة أن تقطع مدى يقدر إجماليًا بحوالي 994 ميل، ما يعادل 1.600 كيلومتر.

 Xpeng X9 EREV

وتأتي السيارة Xpeng X9 EREV ببطارية سعة 63.3 كيلوواط في الساعة، حيث تعتمد السيارة أيضًا على محرك تيربو بنزين سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 148 حصانًا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع الاعتماد على منصة SEPA 3.0 Kunpeng AI.

 Xpeng X9 EREV

ملامح Xpeng X9 EREV

على الرغم أن السيارة لم يتم الكشف عن ملامحها الداخلية أو الخارجية، ولكنها تتميز بتصميم رياضي، ويبدو أنها ستتمتع بمساحة رحبة من الداخل، مع وجود جنوط رياضية خارجية ومصابيح تحمل الطابع الحاد، ولا شك أن اصدارات Xpeng تضم باقة من التجهيزات التقنية والتي تتضمن أدوات المساعدة والرفاهية مع عناصر الحماية والأمان وهو متوقع أن نجده بشكل مطور في نسخة X9 EREV الجديدة.

Xpeng X9 EREV Xpeng X9 EREV مواصفات  Xpeng X9 EREV السيارة  Xpeng X9 EREV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

ترشيحاتنا

الرجال المولودون في الصيف عرضة للاكتئاب

دراسة: مرض نفسي يهدد الرجال المولودين في هذه الأشهر

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد