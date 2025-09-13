أخبار السيارات| 5 سيارات زيرو تحت المليون..8 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



سوبارو اسينت 2025 الجديدة بالمواصفات والأسعار وأبرز المميزات

تعزز سوبارو اليابانية العريقة من تواجدها في السوق العالمي بعد طرح اسينت موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتأتي السيارة بقدرات الدفع الكلي للعجلات، مع باقة من التقنيات والتجهيزات.

جيتور T2 موديل 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة من الإصدارات الصينية، ابرزها السيارة جيتور T2، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

أسعار ومواصفات شانجان يوني في موديل 2025 في السعودية

تعزز شانجان الصينية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح مجموعة من الإصدارات المتنوعة، منها السيارة شانجان يوني V موديل 2025، والتي تأتي بتصميم عصري وباقة من التجهيزات، وبأسعار تبدأ من 88,895 ريال سعودي.

5 سيارات زيرو تحت المليون.. أسعار ومواصفات

وسط تنوع السيارات المقدمة في السوق المصري، يظل عامل السعر نقطة مهمة تشغل الكثير من المقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، نسبة إلى العديد من العوامل التي تختلف بين شخص واخر، أبرزها الميزانية الشرائية المحددة.

8 نصائح للحفاظ على سلامتك أثناء القيادة

تنوع النصائح الخاصة بعالم السيارات، ربما تتعلق بالصيانة الدورية وأهميتها، أو باسلوب القيادة، كل هذه النصائح ضمن نقطة نرغب دومًا أن نتمتع بها كل وقت وهي، السلامة.