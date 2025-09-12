قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات شانجان يوني في موديل 2025 في السعودية

شانجان يوني V
شانجان يوني V
صبري طلبه

تعزز شانجان الصينية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح مجموعة من الإصدارات المتنوعة، منها السيارة شانجان يوني V موديل 2025، والتي تأتي بتصميم عصري وباقة من التجهيزات، وبأسعار تبدأ من 88,895 ريال سعودي.

محرك وأداء شانجان يوني V

تقدم السيارة شانجان يوني V موديل 2025 بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات DCT أوتوماتيك 7 غيار.

شانجان يوني V

كما تقدم بمحرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 229 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 390 نيوتن متر، وبناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

يقدر متوسط استهلاك السيارة شانجان يوني V موديل 2025 من الوقود بين 18.5 و19.8 كيلومترًا لكل لتر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات FWD.

تجهيزات ومواصفات شانجان يوني V موديل 2025

تضم شانجان يوني V موديل 2025 مكابح طوارئ أوتوماتيكية، برنامج الثبات الإلكتروني، نظام مانع انغلاق المكابح، 6 وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة تكيفي، حساسات ركن أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف والتحكم، توزيع إلكتروني لقوة الكبح.

شانجان يوني V

كما تضم كاميرا محيطية 360 درجة واخرى 540 درجة للفئة الاعلى تجهيزًا، نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، مرايات جانبية كهربائية، ونظام التحذير من التصدم الأمامي والخلفي، قفل مركزي للأبواب، ريموت، بصمة داخلية وخارجية.

شانجان يوني V

وتحتوي السيارة على شاحن لاسلكي للهواتف، إضاءة محيطة، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 10 مكبرات، مقاعد ذات تحكم كهربائي، مكيف هواء أوتوماتيك بفتحات خلفية، شاشة معلومات قياس 10.25 بوصة، جنوط رياضية 18 بوصة، سقف بانوراما، مصابيح LED.

شانجان يوني V

أسعار السيارة شانجان يوني في موديل 2025 

تقدم السيارة شانجان يوني V موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 88,895 ريال للفئة الأولى Elite، بينما يصل سعر الفئة الثانية Sport       إلى 95,795 ريال سعودي.

شانجان شانجان يوني V مواصفات  شانجان يوني V أسعار شانجان يوني V أسعار  شانجان يوني V في السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

المتهمون

6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

بنك ناصر

بنك ناصر ينفي نشر إعلان للتوظيف في خدمة العملاء ومسئول تمويل

القابضة لمياه الشرب

القابضة لمياه الشرب: خطوات استراتيجية للتحقق من البصمة الكربونية بمحطة زنين

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. وانعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية

بالصور

أنواع البصل واستخداماته.. أيهما تختارين في مطبخك؟

أنواع البصل
أنواع البصل
أنواع البصل

طرق صحية لتدميس الفول لتقليل الإنتفاخات لمرضى القولون العصبي

طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ

سوت كاجوال .. شيماء سيف تخطف الأنظار بظهورها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

بالتربية الإيجابية .. خطوات فعالة للتعامل مع نوبات الغضب عند الأطفال

نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد