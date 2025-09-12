أسعار ومواصفات شانجان يوني في موديل 2025 في السعودية

تعزز شانجان الصينية من تواجدها في السوق السعودي، بطرح مجموعة من الإصدارات المتنوعة، منها السيارة شانجان يوني V موديل 2025، والتي تأتي بتصميم عصري وباقة من التجهيزات، وبأسعار تبدأ من 88,895 ريال سعودي.

محرك وأداء شانجان يوني V

تقدم السيارة شانجان يوني V موديل 2025 بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 185 حصانًا، و300 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات DCT أوتوماتيك 7 غيار.

شانجان يوني V

كما تقدم بمحرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 229 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 390 نيوتن متر، وبناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك.

يقدر متوسط استهلاك السيارة شانجان يوني V موديل 2025 من الوقود بين 18.5 و19.8 كيلومترًا لكل لتر، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات FWD.

تجهيزات ومواصفات شانجان يوني V موديل 2025

تضم شانجان يوني V موديل 2025 مكابح طوارئ أوتوماتيكية، برنامج الثبات الإلكتروني، نظام مانع انغلاق المكابح، 6 وسائد هوائية للحماية، مثبت سرعة تكيفي، حساسات ركن أمامية وخلفية لسهولة الاصطفاف والتحكم، توزيع إلكتروني لقوة الكبح.

شانجان يوني V

كما تضم كاميرا محيطية 360 درجة واخرى 540 درجة للفئة الاعلى تجهيزًا، نظام رصد النقاط العمياء، تحديد المسار، مرايات جانبية كهربائية، ونظام التحذير من التصدم الأمامي والخلفي، قفل مركزي للأبواب، ريموت، بصمة داخلية وخارجية.

شانجان يوني V

وتحتوي السيارة على شاحن لاسلكي للهواتف، إضاءة محيطة، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 10 مكبرات، مقاعد ذات تحكم كهربائي، مكيف هواء أوتوماتيك بفتحات خلفية، شاشة معلومات قياس 10.25 بوصة، جنوط رياضية 18 بوصة، سقف بانوراما، مصابيح LED.

شانجان يوني V

أسعار السيارة شانجان يوني في موديل 2025

تقدم السيارة شانجان يوني V موديل 2025 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 88,895 ريال للفئة الأولى Elite، بينما يصل سعر الفئة الثانية Sport إلى 95,795 ريال سعودي.