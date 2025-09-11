قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 أسباب قد تجعل عصير القصب خطرًا على حياتك
رئيس "الوطني الفلسطيني": توقيع نتنياهو "اتفاق إطار" ضمن خطة "E1" انتهاك خطير للقانون الدولي
نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره
أحمد سعد عن ملابسه المثيرة للجدل: نقطة ضعفي وأتقبل النقد بروح الدعابة
إسرائيل تواصل الاستفزاز .. نتنياهو يضع حجر الأساس لـ"ريفيرا غزة" | شاهد
المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: الحرب في غزة ستنتهي فقط إذا ألقت حماس السلاح
أب يلحق بابنه حزنا لرحيله المفاجئ منذ 9 أيام.. وأهالي المحلة يودعونه بمدافن أسرته.. صور
سوبوسلاي يخطف الأضواء من صلاح ويحصد جائزة هدف الشهر في ليفربول
عامل نظافة وطالب بدراسات عليا: بذاكر ساعتين يوميا.. ومستمر في مهنتي من 27 سنة
أحمد سعد: سر نجاح "مكسرات" في قوة الكلمة وصدق الإحساس
الاتحاد الليبي سر رحيل مخطط الأحمال عن الجهاز الفني للزمالك
تكنولوجيا وسيارات

فيراري 849 Testarossa .. عودة أسطورية تجمع بين الفخامة والسرعة

فيراري 849 Testarossa
فيراري 849 Testarossa
صبري طلبه

تعزز علامة الحصان الواثب الإيطالية فيراري من تألقها في عالم صناعة السيارات الخارقة، بعد الكشف عن أيقونة السرعة 849 Testarossa، والتي ستكون النسخة الهجينة الأسطورية الجديدة، حيث تنافس بقدراتها النسخة الشهيرة SF90 سترادالي.

فيراري 849 Testarossa

محرك وأداء فيراري 849 Testarossa

زودت فيراري 849 Testarossa بمحرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 830 حصانًا، مع 3 محركات كهربائية، بقوة إجمالية قدرها 1.036 حصانًا، وبطارية سعة 6500 كيلووات/ساعة، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

فيراري 849 Testarossa

زمن التسارع فيراري 849 Testarossa

سجلت السيارة فيراري 849 Testarossa مدة زمنية قدرها 1:17.5 دقيقة، أي أسرع بمقدار 1.5 ثانية من سابقتها فيراري SF90 سترادالي، حيث تتخطى سرعتها القصوى حاجز 330 كيلومتر/ساعة، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 2.3 ثانية فقط.

فيراري 849 Testarossa

تصميم وتجهيزات فيراري 849 Testarossa

تأتي السيارة فيراري 849 Testarossa بجناح خلفي مستوحى من سيارات السبعينيات، مع مقدمة تتسم بالشراسة، حيث تمتلك السيارة مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية ذات 5 أضلاع، ومنظومة عادم ثنائية، إضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرات للمتابعة.

فيراري 849 Testarossa

أما عن مقصورة القيادة للسيارة فيراري 849 Testarossa فجاءت بشاشة تدعم التطبيقات الذكية، شاحن لاسلكي، عجلة قيادة متعزز من المفهوم الرياضي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد رياضية، قمرة قيادة بشكل مستقل، باقة من الوسائد الهوائية للحماية، مثبت ومحدد سرعة، فرامل مانعة للانغلاق، أنظمة الثبات الالكتروني.

فيراري 849 Testarossa

أسعار السيارة فيراري 849 Testarossa 

تقدم السيارة فيراري 849 Testarossa عالميًا بسعر يبدأ من 460 ألف يورو، أي ما يعادل 540 ألف دولار أمريكي، وبسعر يبدأ من 500 ألف يورو للفئة الكوبيه، والتي يعادل سعرها 586 ألف دولار أمريكي.

فيراري فيراري 849 فيراري 849 Testarossa مواصفات فيراري 849 Testarossa فيراري 849 Testarossa الجديدة

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

عشان اللانش بوكس .. طريقة عمل كيكة النشا | منفوخة ولذيذة

3 حالات يرتبط فيها الصداع بأمراض خطيرة .. اكتشف العلامات

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

