فيراري 849 Testarossa .. عودة أسطورية تجمع بين الفخامة والسرعة

تعزز علامة الحصان الواثب الإيطالية فيراري من تألقها في عالم صناعة السيارات الخارقة، بعد الكشف عن أيقونة السرعة 849 Testarossa، والتي ستكون النسخة الهجينة الأسطورية الجديدة، حيث تنافس بقدراتها النسخة الشهيرة SF90 سترادالي.

فيراري 849 Testarossa

محرك وأداء فيراري 849 Testarossa

زودت فيراري 849 Testarossa بمحرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 830 حصانًا، مع 3 محركات كهربائية، بقوة إجمالية قدرها 1.036 حصانًا، وبطارية سعة 6500 كيلووات/ساعة، وبناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

زمن التسارع فيراري 849 Testarossa

سجلت السيارة فيراري 849 Testarossa مدة زمنية قدرها 1:17.5 دقيقة، أي أسرع بمقدار 1.5 ثانية من سابقتها فيراري SF90 سترادالي، حيث تتخطى سرعتها القصوى حاجز 330 كيلومتر/ساعة، مع القدرة على التسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 2.3 ثانية فقط.

تصميم وتجهيزات فيراري 849 Testarossa

تأتي السيارة فيراري 849 Testarossa بجناح خلفي مستوحى من سيارات السبعينيات، مع مقدمة تتسم بالشراسة، حيث تمتلك السيارة مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية ذات 5 أضلاع، ومنظومة عادم ثنائية، إضافة إلى حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرات للمتابعة.

أما عن مقصورة القيادة للسيارة فيراري 849 Testarossa فجاءت بشاشة تدعم التطبيقات الذكية، شاحن لاسلكي، عجلة قيادة متعزز من المفهوم الرياضي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيكي، مقاعد رياضية، قمرة قيادة بشكل مستقل، باقة من الوسائد الهوائية للحماية، مثبت ومحدد سرعة، فرامل مانعة للانغلاق، أنظمة الثبات الالكتروني.

أسعار السيارة فيراري 849 Testarossa

تقدم السيارة فيراري 849 Testarossa عالميًا بسعر يبدأ من 460 ألف يورو، أي ما يعادل 540 ألف دولار أمريكي، وبسعر يبدأ من 500 ألف يورو للفئة الكوبيه، والتي يعادل سعرها 586 ألف دولار أمريكي.