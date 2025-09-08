أخبار السيارات| أسعار 5 سيارات SUV في السوق المصري.. تحفة مصغرة من أستون مارتن بسعر خيالي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: استمرار تحسن الأجواء وانكسار الرطوبة .. لكن احذروا البحر | الطقس
حبس 4 أجنبيات بتهمة ممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بقصر النيل
رابط مباشر للحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. تظهر في هذا الموعد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 8-9-2025
سرقة شقة لاعب البنك الأهلي بالمحلة.. والمتهم يواجه الحبس سنتين
شروط إستمرار الطالب في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات |قرار نهائي من التعليم
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2025 بعد رفع الحد الأدنى للأجور
احتجاز أكثر من 70 جنديا كولومبيا رهائن على يد مجموعة مسلحة
رسالة قوية من شوبير لـ «الحضري» وأحمد حسن: مش وقت هجوم ولا خلافات.. المنتخب أولوية
رغم مساعدة المنتخب البديل .. «الخيول» يُهدّد «الفراعنة» في سباق التصنيف الدولي لـ«فيفا»
تخزين المواد الأساسية.. إيران تستعد لسيناريوهات صعبة وتعليمات عاجلة من «خامنئي» للحكومة
الكشف عن رينو Symbioz E-Tech 160 الجديدة.. الأحدث من نوعها| صور
تواصل رينو الفرنسية العريقة من تألقها في مجال صناعة السيارات، بعد إطلاق سيارتها الجديدة Symbioz E-Tech 160، والتي تعد الأحدث من نوعها وسط عائلة السيارات الهجينة.

أسعار 5 سيارات SUV في السوق المصري .. منها توسان وسبورتاج
يضم سوق السيارات المصري مجموعة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، والتي استطاعت أن تكتسب شعبية كبيرة، نسبة إلى التجهيزات الخاصة بكل إصدار، والمساحة الرحبة مع الارتفاع المناسب.

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل
قدمت كيا الكورية الجنوبية مجموعة كبيرة من الإصدارات داخل السوق المصري، منها النسخة الشهيرة سيراتو، والتي انطلقت عبر موديلات متنوعة، وصولًا إلى النسخة جراند سيراتو، صاحبة الشعبية الكبيرة وسط موديلات السيدان الكورية.

رواندا تدخل المستقبل .. أول تاكسي جوي ذاتي التحليق
أطلقت رواندا أول رحلة عامة لتاكسي جوي كهربائي بتكنولوجيا ذاتية القيادة في القارة السمراء، وذلك خلال قمة ومعرض الطيران في أفريقيا 2025، بمشاركة أكثر من 70 شركة طيران ومئات من الخبراء والمتخصصين.

نموذج أستون مارتن فالكيري.. تحفة مصغرة بسعر خيالي
كشفت Amalgam المتخصصة في صناعة المجسمات الدقيقة، عن تحفة مصغرة من الأيقونة أستون مارتن فالكيري، والتي تأتي بتفاصيل كثيرة عالية الدقة والتطابق، وكأنها إصدار حقيقي بالفعل من تلك النسخة الخارقة.

أرخص سيدان تقدمها سوزوكي في السوق السعودي.. بالأسعار
تقدم سوزوكي اليابانية مجموعة من الطرازات المتعددة داخل السوق السعودي، منها السيارة ديزاير موديل 2025، والتي تعد أرخص إصدار من فئة السيدان في السعودية، حيث تبدأ أسعارها من 54,050 ريالا للفئة الأولى.

