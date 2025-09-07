قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

كيا جراند سيراتو 2021 في مصر.. أسعار سوق المستعمل

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو
صبري طلبه

قدمت كيا الكورية الجنوبية مجموعة كبيرة من الإصدارات داخل السوق المصري، منها النسخة الشهيرة سيراتو، والتي انطلقت عبر موديلات متنوعة، وصولًا إلى النسخة جراند سيراتو، صاحبة الشعبية الكبيرة وسط موديلات السيدان الكورية.

مواصفات كيا جراند سيراتو موديل 2021

زودت كيا جراند سيراتو موديل 2021 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة إنتاجية قدرها 130 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 6 سرعات، وتقنية الجر الأمامي للعجلات.

كيا جراند سيراتو

تتسارع السيارة قياسيًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 12 ثانية، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بحوالي 6.9 لترًا، عند خوض مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو

تجهيزات كيا جراند سيراتو موديل 2021

تأتي السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 بجنوط رياضية، ومصابيح أمامية حادة المظهر، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب، مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات ضوئية، حساسات ركن، كاميرا خلفية.

كيا جراند سيراتو

زودت السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 بنوافذ كهربائية، نظام صوتي ترفيهي، فتحة سقف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، مكيف هواء، جنوط رياضية، مثبت سرعة، بصمة خارجية، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

كيا جراند سيراتو

سعر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2021 

ظهرت كيا جراند سيراتو موديل 2021 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، مع تمتعها بحالة الفبريكا فئة توب لاين، وننصح دومًا المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة بمقارنة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل، والكشف الفني الشامل.

