أسعار ومواصفات فورد إيفرست 2025 في السعودية.. صور

تقدم فورد الأمريكية مجموعة كبيرة، من إصدارتها المتنوعة داخل السوق السعودي للسيارات، منها السيارة ايفرست موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع طرحها بسعر يبدأ من 138,347 ريال سعودي.

مواصفات فورد إيفرست 2025

زودت فورد ايفرست 2025 بمحرك تيربو بنزين سعة 2300 سي سي، بقوة 296 حصانًا، و420 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الرباعي للعجلات.

كما زودت السيارة بمحرك اخر ديزل تيربو، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 170 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 405 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 14.9 كم/لتر.

تجهيزات فورد ايفرست 2025

تضم السيارة فورد ايفرست 2025 نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 8 و12 مكبر، شاشة عدادات قياسية 8 بوصة، شاشة اخرى لعرض الوسائط المتعددة تتراوح بين 10 و12 بوصة مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات.

وتحتوي السيارة فورد ايفرست 2025 على شاحن لاسلكي للهواتف، نوافذ كهربائية، مقصورة عائلية تتسم بالرحابة حيث تتسع إلى 7 مقاعد، مكيف هواء ثنائي، إضاءة محيطة، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و21 بوصة، مصابيح LED.

أسعار فورد ايفرست 2025 في السعودية

تقدم فورد ايفرست 2025 بسعر يبدأ من 138,347 ريال للفئة الأولى XLS ديزل، وبسعر 147,347 ريال للفئة الثانية XLS بنزين، بينما يتراوح سعر الفئة الثالثة XLT والرابعة Limited بين 165,347 ريال و185,348 ريال سعودي.