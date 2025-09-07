قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على آليات تشكيل المحاكم العمالية طبقًا لقانون العمل
حماس: نخشى أن تتحول خطة ترامب إلى غطاء جديد لنتنياهو
آخر وصية.. 11 كلمة قالتها السيدة آمنة بنت وهب للنبي لحظة احتضارها
طارق السيد: الزمالك منافس قوي للتتويج ببطولة الدوري هذا الموسم
سمير كمونة: عدم الدفع بمصطفى محمد أمام إثيوبيا «قرصة ودن» من حسام حسن وليس قرارًا فنيًا
هل أذكار الصباح فرض أم سنة؟.. 10 أسرار تجعلك تندم لتركها
طب قصر العيني تحصل على تجديد شهادتي الأيزو للجودة وإدارة المؤسسات التعليمية
الخطيب يُطالب النحاس بتحضير قائمة الراحلين عن الأهلي |تفاصيل
المتحدث باسم الرئاسة الروسية: واشنطن تشن «حربًا جمركية» ضد البرازيل
بعد تلويحه باستخدام القوات في شيكاغو.. حاكم إلينوي يصف ترامب بـ«الديكتاتور»
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد
عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات فورد إيفرست 2025 في السعودية.. صور

فورد ايفرست 2025
فورد ايفرست 2025
صبري طلبه

تقدم فورد الأمريكية مجموعة كبيرة، من إصدارتها المتنوعة داخل السوق السعودي للسيارات، منها السيارة ايفرست موديل 2025، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع طرحها بسعر يبدأ من 138,347 ريال سعودي.

مواصفات فورد إيفرست 2025

زودت فورد ايفرست 2025 بمحرك تيربو بنزين سعة 2300 سي سي، بقوة 296 حصانًا، و420 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات 10 غيار أوتوماتيكي الأداء، وبتقنية الجر الرباعي للعجلات.

فورد ايفرست 2025

كما زودت السيارة بمحرك اخر ديزل تيربو، سعة 2000 سي سي، قادر على انتاج 170 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 405 نيوتن متر، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 14.9 كم/لتر.

فورد ايفرست 2025

تجهيزات فورد ايفرست 2025

تضم السيارة فورد ايفرست 2025 نظام صوتي ترفيهي يتراوح بين 8 و12 مكبر، شاشة عدادات قياسية 8 بوصة، شاشة اخرى لعرض الوسائط المتعددة تتراوح بين 10 و12 بوصة مع دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف بانوراما للفئة عالية التجهيزات.

فورد ايفرست 2025

وتحتوي السيارة فورد ايفرست 2025 على شاحن لاسلكي للهواتف، نوافذ كهربائية، مقصورة عائلية تتسم بالرحابة حيث تتسع إلى 7 مقاعد، مكيف هواء ثنائي، إضاءة محيطة، بينما ترتكز على جنوط رياضية يتراوح قياسها بين 18 و21 بوصة، مصابيح LED.

فورد ايفرست 2025

أسعار فورد ايفرست 2025 في السعودية

تقدم فورد ايفرست 2025 بسعر يبدأ من 138,347 ريال للفئة الأولى XLS ديزل، وبسعر 147,347 ريال للفئة الثانية XLS بنزين، بينما يتراوح سعر الفئة الثالثة XLT والرابعة Limited بين 165,347 ريال و185,348 ريال سعودي.

فورد ايفرست فورد ايفرست فورد ايفرست 2025 مواصفات فورد ايفرست 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

قطع الكهرباء

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

صلاة الخسوف

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

صورة أرشيفية

جريمة تهز الصعيد .. طالبة تُلقي رضيعها بقطار «سوهاج ـ قنا» | تفاصيل

خسوف القمر

موعد خسوف القمر .. الأزهر يكشف صفة صلاته ووقتها

التعدي على طفل المنصورة

الأمن يفحص فيديو الاعتداء على طفل المنصورة.. صور

إنقطاع كابلات مايكروسوفت

انقطاع كابلات مايكروسوفت في مياه البحر الأحمر | تفاصيل

نعي الوزارة

ماتت وهي راجعة من الشغل .. وزير الصحة ينعي ممارسة علاج طبيعي توفيت في حادث سير

ترشيحاتنا

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أمين "التجارة الحرة الإفريقية": المحليات قاطرة لتسريع التكامل الاقتصادي للقارة

أفريكسم بنك

رئيس (أفريكسم بنك): متوسط دخل الفرد في إفريقيا ارتفع إلى 2,500 دولار سنويا في 2024

سعر الذهب

تراجع جديد في سعر جرام الذهب مساء اليوم 6-9-2025.. تفاصيل

بالصور

عشبة غير متوقعة تكافح سرطان المبيض والبروستاتا والجلد.. تعرّف عليها

سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

نوع خضار غني بالعناصر الغذائية المفيدة.. تعرّف عليه

خضراوات
خضراوات
خضراوات

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد