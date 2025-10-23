محافظ سوهاج يبحث آليات تنفيذ مبادرتي بيع اللحوم بـ 300 جنيه للكيلو

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة.

لبحث آليات تنفيذ مبادرتي بيع اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق العامة، وذلك بحضور النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء المجلس.

محافظة سوهاج

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية الالتزام بخطة الدولة في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، ومنع استغلال أي تغييرات في الأسعار لتحقيق مكاسب غير مبررة، مشيدًا بدور الغرفة التجارية في دعم الجهود الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشار "سراج" إلى أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ المبادرتين في ثلاث وحدات محلية هي جرجا في الجنوب، وحي غرب سوهاج في الوسط، وطهطا شمال المحافظة، على أن تشمل المبادرة بيع اللحوم الطازجة بسعر 300 جنيها للكيلو، بالتوازي مع إطلاق مبادرة أخرى لتوفير السلع الغذائية الأساسية مثل "السكر، والزيت، والأرز" في ثلاث مراكز أخرى، مع تبادل المواقع بين المراكز لتغطية جميع الوحدات المحلية تباعًا وفق خطة تنفذها الغرفة التجارية.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تخصيص أماكن إقامة المبادرات بالمجان بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لنجاح المبادرتين وضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة وبأسعار أقل من الأسواق العامة، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية بالتعاون بين الغرفة ومديرية التموين والوحدات المحلية.

ووجّه المحافظ بمد فترة المبادرتين لمدة 30 يومًا لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم كاملة، مشددًا على ضرورة توافر جميع أنواع السلع لتلبية الإقبال المتوقع.

كما ناقش الاجتماع مواعيد التشغيل الخاصة بالمبادرتين، حيث تقرر أن تبدأ مبادرة بيع اللحوم يوميًا من الساعة 8 صباحًا وحتى 6 مساءً، بينما تبدأ مبادرة بيع السلع الأساسية من الساعة 10 صباحًا وحتى نهاية اليوم.

من جانبه، أعرب النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج عن شكره وتقديره للمحافظ على دعمه المستمر لقطاع التجارة والاستجابة السريعة لمتطلبات المجتمع التجاري بالمحافظة

واكد استعداد الغرفة بكافة شعبها من "المخابز، والمواد الغذائية، والخضر والفاكهة، والجزارة" لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على بدء تنفيذ المبادرة تدريجيًا، حيث سيتم افتتاح مبادرة بيع اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري بحي غرب سوهاج بمنطقة العروبة، يليها الأربعاء بمركزي جرجا وطهطا.

وذلك على أن تنطلق مبادرة بيع السلع الأساسية يوم الأحد 2 نوفمبر القادم في أخميم وبندر سوهاج، ثم الاثنين والثلاثاء في مركزي المنشاة والمراغة، لتتوالى بعدها المبادرات بجميع مراكز المحافظة، في إطار خطة شاملة لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن المواطنين.

وإلتزاما بتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بعدم تحرك الأسعار للسلع الأساسية والمواد الغذائية، وضخ كميات للمواطنين بأسعار تنافسية بين السلاسل التجارية.