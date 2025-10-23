محافظ سوهاج يضع حجر أساس توسعة محطة مياه غرب بتكلفة 258 مليون جنيه

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وتوسعة محطة مياه غرب سوهاج والممول من بنك التعمير الالمانىKFW، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك الاستثمار الاوروبىEIB.

والمفوضية الاوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسريةSECO، والحكومة المصرية ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 258 مليون جنيه.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وفريدة السيد سلام رئيس مجلس ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع الذي يأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بمشروعات البنية التحتية، وأن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشار أن المحطة الجديدة ستخدم 360 الف نسمة بمدينة سوهاج، بما يساهم في زيادة كميات المياه المنتجة، موجها بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع أولاً بأول لضمان سرعة الانتهاء منه وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مياه سوهاج ان المشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة بطاقة 1000 لتر لكل ثانية، ومأخذ المحطة، والمروقات، والمرشحات، وعنبر طلمبات المياه المرشحة.

وزيادة كمية المياه المنتجة من 26 ألف متر مكعب الى 34 الف متر مكعب لكل يوم، ليرتفع نصيب نصيب الفرد بالمدينة من 190 لتر إلى 210 لتر لكل يوم.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن أعمال التنفيذ تستمر لمدة 18 شهرا من تاريخ استلام الموقع، لافتا أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يقوم بتنفيذ 4 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج.

وتتمثل في مشروع صرف صحى قرية اولاد عزاز ومنطقة المنياوي، والذى يخدم 40 الف نسمة، وجارى بدء التنفيذ بالمشروع.

وكذلك مشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 4 بمدينة سوهاج والذى يستفيد منه 275 الف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح للمشروع، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف صحي رقم 5 بمدينة طهطا.

والذي يستفيد منه 513 الف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح، وكذا مشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 6 بمركز طهطا، والذى يستفيد منه 694 ألف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة تضع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.