اكتشاف نادر في الفضاء.. قمر ثاني مؤقت للأرض يظهر في مدارها
ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية
وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات
مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار بغزة
إيقاف 50 ألف هاتف في مصر.. شعبة المحمول تكشف مفاجأة حول سداد الرسوم والضرائب
إيمان أبو الدهب: لينك لمس كل بيت مصري لأنه من أفضل أعمال الأوف سيزون
إصابة كيم كاردشيان بتمدد في الأوعية الدموية .. تفاصيل
الدردير يثير غضب جماهير الأهلي:نعيش ونرمي وغيرنا لسه بيلم من استعمالنا
الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه في العمل مع المخابرات الروسية
325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم
بمشاركة الأهلي والزمالك| قرار جديد من الكاف بدوري الأبطال والكونفدرالية
تحقيقات وملفات

محافظ سوهاج يضع حجر أساس توسعة محطة مياه غرب بتكلفة 258 مليون جنيه

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وتوسعة محطة مياه غرب سوهاج والممول من بنك التعمير الالمانىKFW، والوكالة الفرنسية للتنميةAFD، وبنك الاستثمار الاوروبىEIB.

والمفوضية الاوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسريةSECO، والحكومة المصرية ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بقيمة 258 مليون جنيه.

محافظة سوهاج

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وفريدة السيد سلام رئيس مجلس ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع الذي يأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بمشروعات البنية التحتية، وأن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وأشار أن المحطة الجديدة ستخدم 360 الف نسمة بمدينة سوهاج، بما يساهم في زيادة كميات المياه المنتجة، موجها بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع أولاً بأول لضمان سرعة الانتهاء منه وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

ومن جانبه، أوضح رئيس مياه سوهاج ان المشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة بطاقة 1000 لتر لكل ثانية، ومأخذ المحطة، والمروقات، والمرشحات، وعنبر طلمبات المياه المرشحة.

وزيادة كمية المياه المنتجة من 26 ألف متر مكعب الى 34 الف متر مكعب لكل يوم، ليرتفع نصيب نصيب الفرد بالمدينة من 190 لتر إلى 210 لتر لكل يوم.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن أعمال التنفيذ تستمر لمدة 18 شهرا من تاريخ استلام الموقع، لافتا أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يقوم بتنفيذ 4 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج.

وتتمثل في مشروع صرف صحى قرية اولاد عزاز ومنطقة المنياوي، والذى يخدم 40 الف نسمة، وجارى بدء التنفيذ بالمشروع.

وكذلك مشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 4 بمدينة سوهاج والذى يستفيد منه 275 الف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح للمشروع، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف صحي رقم 5 بمدينة طهطا.

والذي يستفيد منه 513 الف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح، وكذا مشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 6 بمركز طهطا، والذى يستفيد منه 694 ألف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح.

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة تضع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

محمد صلاح

مسألة وقت يا خاين.. صديق محمد صلاح المقرب يوجه رسالة إلى مدرب ليفربول

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

عاود الارتفاع.. أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

325 جنيهًا تراجع بأسعار الذهب اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

اجتماع الضبعة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة

الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني

الكنيسة اللاتينية بمصر تهنئ الأب مجدي حلمي الفرنسيسكاني لتعيينه مدبرا رسوليا لإيبارشية طرابلس الليبية

الأب مجدي حلمي إبراهيم الفرنسيسكاني

قداسة البابا لاون يعين الأب مجدي حلمي مدبرا رسوليا لإيبارشية طرابلس

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الاحتفال السنوى بذكرى ضحايا معركة العلمين

شياكة ورقي.. إطلالات درة تسرق الأضواء في الجونة

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المتهمة

القبض على بلوجر وفتاتين يمارسن الرزيلة في الإسكندرية

إلهام شاهين

عايزة أروح التواليت.. إلهام شاهين ترد على اتهامها بالسخرية من حديث لبلبة بمهرجان الجونة|فيديوجراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

