زيزو يسجل الهدف الثاني للأهلي أمام الاتحاد في الدوري
رسالة للعالم.. أحمد موسى يعلق على حضور الجالية المصرية لاستقبال الرئيس السيسي
في حال فشل المفاوضات.. الاتحاد الأوروبي يعد حزمة إجراءات تجارية ضد الصين
رئيس الوزراء: الحكومة مهدت لقرار تحريك أسعار الوقود منذ عام
شوط أول - الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي
المحافظ يتفقد مرسى عبارة غرب أسوان الخدمي ويوجه بإحكام السيطرة عليه
تعرف على القصة الكاملة لحادث طلاب جامعة بنها بطريق أبو سمبل.. صور
محافظ أسوان يزور طلاب جامعة بنها المصابين فى حادث طريق أبوسمبل.. ويُحيل واقعةالحادث للتحقيق|صور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
مصرع عاملين إثر سقوطهما داخل مصعد كهربائي بشركة خاصة في طنطا
إسبانيا ترفض النظر في الدعوى المقدمة ضد نتنياهو بشأن السفينة مادلين
جامع قمامة يتعدى على نجل حارس مدرسة بالجيزة
محافظات

محافظ سوهاج يوافق على إقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة المواطنين المطور بطما

سوهاج _ أنغام الجنايني

وافق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على إقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة المواطنين المطور بطما، وإسناد تنفيذ المشروع إلى مديرية الإسكان بالمحافظة.

ووجه بسرعة البدء في الأعمال والالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بتكلفة تقديرية تبلغ ٤ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

ويهدف المشروع إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بشكل ميسر ومتطور، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمة المقدمة في نطاق مركز ومدينة طما.

وأكد محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الحكومية، وتوفير مقرات خدمية حديثة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية على مستوى الجمهورية.

وقد تم التوقيع على محضر استلام قطعة الأرض بموجب محضر تسليم نهائي، بحضور ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، ومديرية التموين بسوهاج، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية.

الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٤٢٥٥ لسنة ٢٠٢٤م، بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٥٣ مترًا مربعًا من أملاك الدولة.

ضمن ترعة شطورة الملغاة زمام بندر طما، لإقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة مواطنين مطور، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج اجتماع محافظة سوهاج

