محافظ سوهاج يوافق على إقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة المواطنين المطور بطما

وافق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على إقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة المواطنين المطور بطما، وإسناد تنفيذ المشروع إلى مديرية الإسكان بالمحافظة.

ووجه بسرعة البدء في الأعمال والالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بتكلفة تقديرية تبلغ ٤ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

محافظة سوهاج

ويهدف المشروع إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بشكل ميسر ومتطور، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمة المقدمة في نطاق مركز ومدينة طما.

وأكد محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الحكومية، وتوفير مقرات خدمية حديثة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية على مستوى الجمهورية.

وقد تم التوقيع على محضر استلام قطعة الأرض بموجب محضر تسليم نهائي، بحضور ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، ومديرية التموين بسوهاج، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية.

الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٤٢٥٥ لسنة ٢٠٢٤م، بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٥٣ مترًا مربعًا من أملاك الدولة.

ضمن ترعة شطورة الملغاة زمام بندر طما، لإقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة مواطنين مطور، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.