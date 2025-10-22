بسبب صينية بطاطس.. تفاصيل صادمة في واقعة سيدة ألقاها زوجها من الشباك ببورسعيد

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة زوجة بورسعيد التي ألقاها زوجها من شرفة المنزل تفاصيل صادمة، حيث أوضحت والدة الضحية أن الزوج اعتاد تعذيب ابنتها منذ الأيام الأولى للزواج.

وأكدت أن الحادث وقع إثر خلاف بسيط أثناء إعداد الطعام، ليتحول إلى اعتداء وحشي شمل خلع أظافرها وعض وجهها قبل أن يلقيها من الشرفة.



وأشارت إلى أن الضحية تعاني كسورًا متعددة في الحوض والظهر وتحتاج إلى عدة عمليات جراحية، مؤكدة أن الزوج سبق وهددها بالقتل.



وطالبت الأم بتوقيع أقصى العقوبة عليه لما ارتكبه من جريمة بشعة هزّت الرأي العام.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

https://m.youtube.com/shorts/YnOW32H3zuI